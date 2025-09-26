Вышел трейлер фильма "Злая. Навсегда" с Арианой Гранде

Компания Universal Pictures представила новый трейлер фильма "Злая: Навсегда", сообщает Zakon.kz.

Действие фильма разворачивается спустя несколько лет после событий первой части. Глинда, которую сыграла Ариана Гранде, становится символом добра и строит успешную карьеру в Изумрудном городе. Эльфаба, роль которой исполнила Синтия Эриво, скрывается в лесу после изгнания из страны Оз.

Фото: Facebook/wickedmovie

В трейлере показаны свадьба Глинды и сцена, в которой Эльфаба выводит на небесах послание: "Our wizard lies" ("Наш волшебник лжет"). Над страной Оз проносится летающий дом Элли из оригинальной книги.

Премьера картины запланирована на 19 ноября.

Первая часть "Злая: Сказка о ведьме Запада" собрала в мировом прокате около 750 млн долларов и выиграла "Золотой глобус" за лучшую комедию/мюзикл.