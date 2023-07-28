Новым руководителем АО "Казахфильм" стал Азамат Сатыбалды

Азамата Сатыбалды назначили новым президентом акционерного общества "Казахфильм". У АО не было официального руководителя с сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК 28 июля, новым президентом АО "Казахфильм" им. Ш. Айманова стал Азамат Сатыбалды.



Азамат Сатыбалды родился в 1977 году. Окончил Казахскую национальную академию искусств им. Т. Жургенова.

Трудовую деятельность начал в июне 2000 года в качестве артиста Костанайского областного казахского театра драмы. В 2001-2018 годах был актером Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова, с 2013-го по август 2018 года также работал исполнительным директором по кадровой и творческой работе ТОО "Қазығұртфильм". С декабря 2018-го по февраль 2022 года был директором Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова. С февраля 2022 года работал ректором своей альма-матер – Казахской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова.

Предыдущим руководителем АО "Казахфильм" был Акан Сатаев. Он сложил полномочия по собственному желанию в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что киностудию "Казахфильм" модернизируют.