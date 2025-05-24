Дархан Сатыбалды стал новым акимом Алматы
Соотвествующий указ опубликован на официальном сайте Акорды.
"Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом города Алматы, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в публикации.
Дархан Сатыбалды родился 26 марта в 1974 году в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область). Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1996 году в коммунальном предприятии "Келес". С 2000 по 2006 год занимал различные должности в Министерстве финансов, Управлении делами президента.
С 2007 по 2010 год являлся заместителем директора Бюджетного и Финансового департаментов Министерства образования и науки, заместителем председателя Комитета науки.
В 2010 году назначен начальником Департамента Комитета национальной безопасности.
С 2011 по 2013 год являлся заместителем заведующего Социально-экономическим отделом канцелярии премьер-министра.
В 2013 году назначен акимом Шымкента.
С 2015 по 2017 год занимал должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области. Избирался депутатом Сената Парламента.
С марта 2019 года – чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Узбекистане.
С 31 августа 2022 года занимал должность акима Туркестанской области.
6 января 2025 года указом Касым-Жомарта Токаева был назначен на должность первого заместителя руководителя Администрации президента.
Утром 24 мая Токаев подписал указ об освобождении Ерболата Досаева от должности акима Алматы. Он занимал этот пост с 31 января 2022 года.