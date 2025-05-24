Дархан Сатыбалды стал новым акимом Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 24 мая 2025 года, назначил нового акима Алматы. Им стал Дархан Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Соотвествующий указ опубликован на официальном сайте Акорды.

"Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом города Алматы, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в публикации.

Дархан Сатыбалды родился 26 марта в 1974 году в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область). Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в коммунальном предприятии "Келес". С 2000 по 2006 год занимал различные должности в Министерстве финансов, Управлении делами президента.

С 2007 по 2010 год являлся заместителем директора Бюджетного и Финансового департаментов Министерства образования и науки, заместителем председателя Комитета науки.

В 2010 году назначен начальником Департамента Комитета национальной безопасности.

С 2011 по 2013 год являлся заместителем заведующего Социально-экономическим отделом канцелярии премьер-министра.

В 2013 году назначен акимом Шымкента.

С 2015 по 2017 год занимал должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области. Избирался депутатом Сената Парламента.

С марта 2019 года – чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Узбекистане.

С 31 августа 2022 года занимал должность акима Туркестанской области.

6 января 2025 года указом Касым-Жомарта Токаева был назначен на должность первого заместителя руководителя Администрации президента.

Утром 24 мая Токаев подписал указ об освобождении Ерболата Досаева от должности акима Алматы. Он занимал этот пост с 31 января 2022 года.