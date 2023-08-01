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Российская певица Натали впервые обратилась к поклонникам после смерти мужа

певица Фото: Instagram/natali_star74
Российская певица Натали впервые обратилась к поклонникам после смерти своего супруга музыкального продюсера Александра Рудина, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она написала, что в августе было бы 33 года их совместной жизни в супружестве.

"Вся моя жизнь – это песня для него и про него. Не умею жить без него пока. Буду учиться. Он подарил мне мою профессию. Он подарил мне вас, а вам – меня. Он подарил мне троих сыновей", – написала певица.

Исполнительница также рассказала о том, что будет с ее творческой деятельностью.

"Концерты и выступления не прекращаю. Такова была воля мужа. Это дело всей его жизни даже больше чем для меня. Буду петь. Думаю, смогу", – поделилась Натали.

Поклонники артистки в комментариях выразили ей соболезнования и пожелали беречь себя.

Ранее сообщалось о том, что муж и продюсер певицы Натали Александр Рудин покончил с собой.

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