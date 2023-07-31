Семейное фото Али Окапова умилило казахстанцев

Известный казахстанский певец Али Окапов 31 июля 2023 года на странице в Instagram опубликовал фотографию с мамой Розой Рымбаевой и братом Мади, сообщает Zakon.kz.

На кадрах звездная семья стоит на фоне плаката во время Международного музыкального фестиваля "Азия Дауысы".

Певец кратко подписал публикацию. "Семья", – гласит подпись.

Комментаторы с трепетом отреагировали на совместное фото:

Али с Мади – гордость и опора Розы Куанышевны. Вы такие молодцы и мы вместе с ней гордимся вами! Будьте счастливы!

Ваше выступление было просто шикарным, каждый по отдельности и ваше трио это было что-то. Спасибо наши любимые, любим вас.

Очень воспитанная, интеллигентная семья.

Два крыла Роза Куанышовны.

Замечательная семья. Госпожа Роза – примадонна казахской эстрады.

28 июля в Алматы после перерыва почти в 20 лет прошел фестиваль "Азия Дауысы". В рамках этого проекта на высокогорном катке "Медеу" выступили известные казахстанские и международные исполнители.