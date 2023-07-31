Семейное фото Али Окапова умилило казахстанцев
Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский певец Али Окапов 31 июля 2023 года на странице в Instagram опубликовал фотографию с мамой Розой Рымбаевой и братом Мади, сообщает Zakon.kz.
На кадрах звездная семья стоит на фоне плаката во время Международного музыкального фестиваля "Азия Дауысы".
Певец кратко подписал публикацию. "Семья", – гласит подпись.
Комментаторы с трепетом отреагировали на совместное фото:
- Али с Мади – гордость и опора Розы Куанышевны. Вы такие молодцы и мы вместе с ней гордимся вами! Будьте счастливы!
- Ваше выступление было просто шикарным, каждый по отдельности и ваше трио это было что-то. Спасибо наши любимые, любим вас.
- Очень воспитанная, интеллигентная семья.
- Два крыла Роза Куанышовны.
- Замечательная семья. Госпожа Роза – примадонна казахской эстрады.
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