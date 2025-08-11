Роза Рымбаева сделала спонтанное предложение Али Окапову

Известный певец Али Окапов 11 августа поделился в Instagram кадрами поездки с мамой, народной артисткой Казахстана Розой Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.

Артист рассказал, что идея путешествия возникла неожиданно: "Просто мама предложила: "Может, в Алаколь на пару дней?" – "Кеттік".

Фото: Instagram/aliokapov

На опубликованном фото певец сидит за рулем в солнцезащитных очках, а Роза Рымбаева – на заднем сиденье автомобиля. Судя по снимку, в машине уже собраны вещи, а на заднем плане виднеются дорожные пейзажи.

А ранее популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас 11 августа опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой проводит время с сыном за обедом в ресторане.

