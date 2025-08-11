#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Роза Рымбаева сделала спонтанное предложение Али Окапову

Али Окапов, Роза Рымбаева, Алаколь, поездка , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 22:44 Фото: Instagram/aliokapov
Известный певец Али Окапов 11 августа поделился в Instagram кадрами поездки с мамой, народной артисткой Казахстана Розой Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.

Артист рассказал, что идея путешествия возникла неожиданно: "Просто мама предложила: "Может, в Алаколь на пару дней?" – "Кеттік".

Фото: Instagram/aliokapov

На опубликованном фото певец сидит за рулем в солнцезащитных очках, а Роза Рымбаева – на заднем сиденье автомобиля. Судя по снимку, в машине уже собраны вещи, а на заднем плане виднеются дорожные пейзажи.

А ранее популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас 11 августа опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой проводит время с сыном за обедом в ресторане. 

Айсулу Омарова
