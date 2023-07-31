Комментаторы осудили откровенный наряд дочери Самойловой
Фото: Instagram/samoylovaoxana
27 июля 2023 года старшей дочери Джигана и Оксаны Самойловой исполнилось 12 лет. Семья знаменитостей вновь стала центром внимания пользователей Сети после вечеринки в стиле Tiffany, сообщает Zakon.kz.
Блогер поделилась на своей странице в Instagram фотографиями с мероприятия и получила множество комментариев.
Одни подписчики поддержали откровенный наряд и женственный макияж именинницы, другие же выступили с осуждением. Вторых оказалось намного больше.
Бизнесмувен трогательно поздравила дочь и обратилась к подписчикам:
"Доченька, ничего не бойся и никого не слушай (кроме нас). Что бы ты не делала, как бы не выглядела, что бы тебе не говорили и даже, если ты будешь ошибаться – твоя семья всегда за твоей спиной. P.S. Не смейте обижать Ари! Взрослые тетки, пишущие гадости ребенку! Она замечательная, добрая, воспитанная и с очень ранимым сердцем!"
Под публикацией можно натолкнуться на комментаторов, защищающих ребенка:
- Как вам не стыдно обсуждать внешность девочки! Она каждый день так не красится, а только на праздник!
- Как-будто никто из комментаторов в 12 лет не наносил на себя тонну тоналки, не делал стрелки километровые и маминой помадой не красился.
- Где ваше чувство такта? Вы пишите такую грязь.
Но многие задаются вопросом: "Зачем из девочки делать 20 летнюю девушку?".
- Не пойму, думала ей лет 16 хотя бы исполняется! Зачем так портить ребенка косметикой, дайте ей побыть ребенком, не отнимайте детство! Успеет она еще быть взрослой.
- Очень красивая девочка! Но выглядит на 25, а не на 12.
- Это же ребенок, продлите детство. Выглядит как женщина 25-30 лет.
- Ей точно 12? Мать вечно полуголая, теперь и дочь раздели.
- Я вижу проблему в том, что за семьей следят 15 млн подписчиков, огромная часть которых – молодые девочки-подростки. И многие повторят такой взрослый образ, потому что юные девочки создают себе кумиров. И, к сожалению, они могут попасть в неприятности, а постоять за себя еще не сумеют.
- Очень переборщила в образе.
- Ребенок должен быть ребенком, а не игрушкой для родителей...
В апреле стало известно, что Ариела записала первую песню на английском языке. Оксана Самойлова даже прослезилась, прослушивая песню.
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