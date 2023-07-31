Комментаторы осудили откровенный наряд дочери Самойловой

27 июля 2023 года старшей дочери Джигана и Оксаны Самойловой исполнилось 12 лет. Семья знаменитостей вновь стала центром внимания пользователей Сети после вечеринки в стиле Tiffany, сообщает Zakon.kz.

Блогер поделилась на своей странице в Instagram фотографиями с мероприятия и получила множество комментариев.

Одни подписчики поддержали откровенный наряд и женственный макияж именинницы, другие же выступили с осуждением. Вторых оказалось намного больше.

Бизнесмувен трогательно поздравила дочь и обратилась к подписчикам:

"Доченька, ничего не бойся и никого не слушай (кроме нас). Что бы ты не делала, как бы не выглядела, что бы тебе не говорили и даже, если ты будешь ошибаться – твоя семья всегда за твоей спиной. P.S. Не смейте обижать Ари! Взрослые тетки, пишущие гадости ребенку! Она замечательная, добрая, воспитанная и с очень ранимым сердцем!"

Под публикацией можно натолкнуться на комментаторов, защищающих ребенка:

Как вам не стыдно обсуждать внешность девочки! Она каждый день так не красится, а только на праздник!

Как-будто никто из комментаторов в 12 лет не наносил на себя тонну тоналки, не делал стрелки километровые и маминой помадой не красился.

Где ваше чувство такта? Вы пишите такую грязь.



Но многие задаются вопросом: "Зачем из девочки делать 20 летнюю девушку?".

Не пойму, думала ей лет 16 хотя бы исполняется! Зачем так портить ребенка косметикой, дайте ей побыть ребенком, не отнимайте детство! Успеет она еще быть взрослой.

Очень красивая девочка! Но выглядит на 25, а не на 12.

Это же ребенок, продлите детство. Выглядит как женщина 25-30 лет.

Ей точно 12? Мать вечно полуголая, теперь и дочь раздели.

Я вижу проблему в том, что за семьей следят 15 млн подписчиков, огромная часть которых – молодые девочки-подростки. И многие повторят такой взрослый образ, потому что юные девочки создают себе кумиров. И, к сожалению, они могут попасть в неприятности, а постоять за себя еще не сумеют.

Очень переборщила в образе.

Ребенок должен быть ребенком, а не игрушкой для родителей...

В апреле стало известно, что Ариела записала первую песню на английском языке. Оксана Самойлова даже прослезилась, прослушивая песню.