Комментаторы осудили Оксану Самойлову за наряд на 1 сентября
Фото: Instagram/samoylovaoxana
Российский блогер Оксана Самойлова опубликовала на странице в Instagram фотографии с прошедшей линейки. Однако пользователи Сети остались не в восторге от образа мамы четырех детей, сообщает Zakon.kz.
Бизнесменвумен отметила, что у их семьи особенное 1 сентября.
"У нас уже 3 школьницы! Наша младшенькая тоже пошла в школу. Это мой страшный сон. 3 ребенка в школе. Я еще никогда так сильно не боялась начала учебного года", – так подписала Самойлова фотографии.
Однако в поле зрения попали ни дети популярного блогера, а ее смелый наряд.
- Ни стыда, ни совести.
- Надпись на штанах, конечно, подходящая для школы.
- Мама в школу к детям в трусах наружу пришла. О вкусах, конечно, не спорят, но это прям совсем неуместно.
- Эта женщина вообще не понимает, как, куда и зачем она идет.
- Ну и штаны. Ну это же школа, а не бордель, – пишут комментаторы.
Однако среди них есть и те, кто поддерживает решения Самойловой и в восторге от ее стиля.
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