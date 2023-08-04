Умер один из основателей ансамбля "Дос Мукасан"

Один из основателей ансамбля "Дос Мукасан", ударник Александр Литвинов, скончался на 75-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Информация о смерти Александра Литвинова появилась в официальном Instagram-аккаунте коллектива 4 августа.

"Сегодня ночью на 75-м году ушел из жизни Литвинов Александр Михайлович. Он был одним из основателей нашего ансамбля, барабанщик. Ансамбль "Дос-Мұқасан" выражает глубочайшие соболезнования детям, родным и близким", – говорится в сообщении.

Участники ансамбля подчеркнули, что Александр Литвинов останется в их сердцах как искренний, добрый , честный, отзывчивый и светлый человек.

Другой сооснователь ансамбля "Дос Мукасан", солист Камит Санбаев, скончался в 2020 году.