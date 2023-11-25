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Умер солист легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков

певец Фото: Instagram/akzholmeirbekov
В возрасте 73 лет умер солист легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские СМИ пишут, что артист ушел из жизни после продолжительной болезни. О дате прощания с пока не сообщается.

Мейрбеков родился 26 июля 1950 года в городе Арысь Южно-Казахстанской области.

Окончил Ташкентское музыкальное училище, Ташкентский сельскохозяйственный институт.

Впервые участвовал в телеконкурсе "Алло, мы ищем талантов" в Ташкенте и получил приз. Был солистом ансамбля "Дос-Мукасан", участвовал во всесоюзных, всемирных и международных фестивалях и конкурсах и стал лауреатом. Впоследствии стал солистом ансамблей "Аркас", "Сазген", "Адырна" Алматинской областной филармонии имени Суюнбая.

С 1994 по 1996 годы работал директором и художественным руководителем ансамбля "Гульдер". Награжден несколькими медалями. Заслуженный артист Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что умер российский политик с казахскими корнями Аман Тулеев.

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