В возрасте 73 лет умер солист легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские СМИ пишут, что артист ушел из жизни после продолжительной болезни. О дате прощания с пока не сообщается.

Мейрбеков родился 26 июля 1950 года в городе Арысь Южно-Казахстанской области.

Окончил Ташкентское музыкальное училище, Ташкентский сельскохозяйственный институт.

Впервые участвовал в телеконкурсе "Алло, мы ищем талантов" в Ташкенте и получил приз. Был солистом ансамбля "Дос-Мукасан", участвовал во всесоюзных, всемирных и международных фестивалях и конкурсах и стал лауреатом. Впоследствии стал солистом ансамблей "Аркас", "Сазген", "Адырна" Алматинской областной филармонии имени Суюнбая.

С 1994 по 1996 годы работал директором и художественным руководителем ансамбля "Гульдер". Награжден несколькими медалями. Заслуженный артист Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что умер российский политик с казахскими корнями Аман Тулеев.