Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кинопрокатчики: Доля казахстанского кино возрастет до 40% к концу 2023 года

Кинопрокатчики: Доля казахстанского кино возрастет до 40% к концу 2023 года Фото: pixabay
Согласно графику премьер, количество фильмов отечественного производства в последние годы неизменно растет.

Так, в 2022 году на экраны кинотеатров страны вышло 38 полнометражных фильмов локального производства, валовый сбор суммарно составил более 9,5 млрд тг. Лидирующие позиции традиционно за жанром комедии: это продолжение франшизы Нурлана Коянбаева "Бизнес по-казахски", а также первая часть продюсерского проекта Жахана Утаргалиева "Джохан".

Кинопрокатчики: Доля казахстанского кино возрастет до 40% к концу 2023 года

Фото: Rentrak 2023

В период с начала 2023 по август 2023 года в прокате кинотеатров побывало уже 30 полнометражных картин казахстанского производства, а бокс-офис за семь месяцев составил 7 147 725 379 тенге! В числе лидеров – опять же франшизы, а именно: пятый фильм вышеуказанной серии "Бизнес по-казахски", а также вторая часть "Хотя бы в кино".

Кинопрокатчики: Доля казахстанского кино возрастет до 40% к концу 2023 года

Фото: Rentrak 2023

Во второй половине текущего года ожидается еще 35 фильмов отечественного производства, а это значит, что за весь 2023 год количество полнометражных картин, вышедших в кинотеатральный прокат, составит 65, что почти в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Соответственно, доля казахстанского кино на рынке отечественного кинопоказа к концу 2023 года увеличится до 40%, а кассовый сбор, по предварительным прогнозам, достигнет отметки 12–14 млрд тенге. Отметим также, что средняя стоимость фильма в Казахстане составляет 100 млн тенге, а значит, частными независимыми игроками (несколько картин, выпущенных при поддержке государства, не берутся в расчет) было затрачено на производство кино около 6 млрд тенге.

В случае, если тенденция продолжит развиваться в том же ключе, к следующему году доля казахстанского кино на отечественном рынке кинопоказа достигнет 50%.

Кинопрокатчики: Доля казахстанского кино возрастет до 40% к концу 2023 года

Фото: Rentrak 2023

Читайте также

Повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина поразила пользователей Сети

"Мисс Казахстан" ищет самых красивых девушек для участия в финале конкурса

Умер один из основателей ансамбля "Дос Мукасан"

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Учет домашних животных
Чип, браслет, ошейник, бирка или тату: с 1 сентября собаки и кошки подлежат учету путем мечения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления