Кинопрокатчики: Доля казахстанского кино возрастет до 40% к концу 2023 года

Согласно графику премьер, количество фильмов отечественного производства в последние годы неизменно растет.

Так, в 2022 году на экраны кинотеатров страны вышло 38 полнометражных фильмов локального производства, валовый сбор суммарно составил более 9,5 млрд тг. Лидирующие позиции традиционно за жанром комедии: это продолжение франшизы Нурлана Коянбаева "Бизнес по-казахски", а также первая часть продюсерского проекта Жахана Утаргалиева "Джохан".

Фото: Rentrak 2023

В период с начала 2023 по август 2023 года в прокате кинотеатров побывало уже 30 полнометражных картин казахстанского производства, а бокс-офис за семь месяцев составил 7 147 725 379 тенге! В числе лидеров – опять же франшизы, а именно: пятый фильм вышеуказанной серии "Бизнес по-казахски", а также вторая часть "Хотя бы в кино".

Фото: Rentrak 2023

Во второй половине текущего года ожидается еще 35 фильмов отечественного производства, а это значит, что за весь 2023 год количество полнометражных картин, вышедших в кинотеатральный прокат, составит 65, что почти в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Соответственно, доля казахстанского кино на рынке отечественного кинопоказа к концу 2023 года увеличится до 40%, а кассовый сбор, по предварительным прогнозам, достигнет отметки 12–14 млрд тенге. Отметим также, что средняя стоимость фильма в Казахстане составляет 100 млн тенге, а значит, частными независимыми игроками (несколько картин, выпущенных при поддержке государства, не берутся в расчет) было затрачено на производство кино около 6 млрд тенге.

В случае, если тенденция продолжит развиваться в том же ключе, к следующему году доля казахстанского кино на отечественном рынке кинопоказа достигнет 50%.