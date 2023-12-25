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Каким был 2023 год для выставочного бизнеса в Казахстане

Каким был 2023 год для выставочного бизнеса в Казахстане? Фото: Казахстанская выставочная компания Iteca
Количество участников и посетителей экспо-мероприятий вновь показывает уверенный рост. Экономика Казахстана продолжает расти: появляется все больше новых предприятий, развиваются торговые связи с другими странами, растет спрос на отечественную продукцию.
Такие мероприятия становятся центрами притяжения для бизнеса, площадками для установления связей между предпринимателями и привлечения инвестиций. Рассказываем, как развивался этот рынок в 2023 году и что принес выставочный сезон казахстанской экономике.

Выставки – в интересах бизнеса

Индустрия выставок – это одна из ключевых отраслей в экономике, которая поддерживает развитие бизнеса, стимулирует инновации и обеспечивает международное сотрудничество. И актуально это не только за рубежом, но и в Казахстане, где именно выставки становятся площадками для привлечения инвестиций со всего мира и заключения стратегических партнерств, тем самым делая свой вклад в экономический рост.

Бизнес в стране растет, и ему нужны новые способы поиска партнеров и рынков сбыта. Например, производителям оборудования нужны поставщики комплектующих, строителям – поставщики специализированного оборудования, а аграриям – знания и новые образцы селекции. Все это доступно в первую очередь на экспо-мероприятиях, где в одном месте собираются представители индустрии не только из Казахстана, но и зарубежья.
Каким был 2023 год для выставочного бизнеса в Казахстане?

Фото: Казахстанская выставочная компания Iteca

Все это наглядно показывают цифры. В 2022 году в мероприятиях компании Iteca, крупнейшего игрока в выставочном бизнесе Казахстана, приняли участие 2 355 компаний, а в 2023-м – уже 2 827. Аналогично и с посетителями, среди которых потребители и потенциальные клиенты. По данным Iteca, в 2022 году выставки посетили более 46,1 тысячи человек, а в 2023-м – уже почти 53 тысячи. Данные показывают устойчивый рост, и он отражает интерес бизнеса к такому роду мероприятий.

Важность этих выставок подтверждают сами представители отраслей. Например, во время выставки в горно-металлургической сфере и дорожно-коммунального хозяйства Mining and Metals Central Asia 2023 и Kazcomak 2023 (прошли с 20 по 22 сентября в Алматы) первый заместитель исполнительного директора Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Тулеген Муханов отметил:
"Отраслевые вызовы связаны с усилением экологических требований, повышением налоговой нагрузки, необходимостью совершенствования отраслевого законодательства. Надеюсь, что эти и другие актуальные вопросы отрасли будут в центре внимания дискуссий на Международной выставке Mining and Metals Central Asia. Отрадно, что за 28 лет, мероприятие по праву завоевало звание крупнейшей, авторитетной и эффективной площадки для встреч, проведения переговоров как для лидеров, так и для новичков отрасли".Тулеген Муханов
Схожее мнение во время выставки строительного и инженерного оборудования KazBuild 2023 и Aquatherm Almaty 2023 (проходили с 6 по 8 сентября) зампредседателя комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Бахытжан Жунисбеков сказал:
"Выставочная деятельность для строительной индустрии является надежным подспорьем, чтобы держать руку на пульсе нынешних реалий, анализировать текущее положение дел в отрасли и результативно выстраивать коммуникации между участниками строительного рынка".Бахытжан Жунисбеков
Как прошел сезон?

В компании Iteca рассказывают, что всего за сезон 2023 года прошло 20 международных выставок. В них приняли участие 2 827 компаний-участников из 63 стран мира, посетили 52 757 человек из 77 стран.
При этом большое внимание уделялось содержательной части – а именно панельным сессиям, круглым столам и семинарам. Благодаря этому выставки становятся не только экспозиционными площадками, но и позволяют государству и бизнесу обмениваться мнениями по актуальным вопросам их отраслей. Всего семинаров и сессий было 236 – больше, чем когда-либо раньше.
Каким был 2023 год для выставочного бизнеса в Казахстане?

Фото: Казахстанская выставочная компания Iteca

Действительно, проведение конференций и выставок, где могут вместе собраться представители государства и бизнеса для обсуждения текущих проблем и возможных путей их решения, актуально как никогда ранее. В мировой экономике сохраняются риски для экономики Казахстана – и без диалоговых площадок в этой ситуации не обойтись.

Мероприятия Iteca по традиции охватывали самые разные сферы экономики: Atyrau Oil&Gas – нефтегазовый сектор, Astana Mining and Metallurgy и Mining and Metals Central Asia – горно-металлургический комплекс, AstanaBuild, Aquatherm Almaty и Kazbuild – строительные и ремонтные работы, Powerexpo Almaty – энергетику, TransLogistica Kazakhstan – сферу транспорта и логистики, а Agroworld Qazaqstan и FoodExpo Qazaqstan – агропромышленный комплекс и сельское хозяйство в целом.

Фото: Казахстанская выставочная компания Iteca

"Можно однозначно говорить о росте выставочной индустрии в Казахстане. Учитывая наш 30-летний опыт, мы можем отметить, что экспо-мероприятия собирают сотни казахстанских компаний из разных отраслей на своих площадках, помогая им искать новых партнеров и развивать свой бизнес".Директор Казахстанской выставочной компании Iteca Борис Даниленко
Это важно, поскольку с ростом бизнеса увеличивается и список задач, которые ставят перед собой участники экспо-мероприятий. И в этом случае именно выставки становятся базой для поиска новых технологий и решений для предпринимателей.

Данные маркетинговых исследований Iteca показали, что 88% посетителей выставок и конференций отметили, что визиты на них являются важной частью поиска продукта или процесса покупки. Еще больше посетителей – 91% – сообщили, что выставки и конференции необходимы для сравнения товаров и встреч с поставщиками. При этом выявлено, что "демонстрация продукции на выставке в шесть раз больше влияет на продажи, чем другие средства продвижения".

Другими словами, участие в выставках остается самым эффективным инструментом для развития бизнеса. И компания Iteca продолжает развивать этот рынок в Казахстане, внося свой вклад в развитие отечественной экономики. Новые рекорды сезона-2023 подтверждают востребованность этой отрасли и ее большой потенциал к прогрессу.

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