Повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина поразила пользователей Сети
На первом ролике еще совсем маленькая наследница звездной пары спускается по лестнице, увидев папу, садится и начинает петь. Второе видео артист снял в той же локации, но спустя семь лет.
Фото: Instagram/maxgalkinru
"Та же девочка, та же лесенка, а где же песенка. Семь лет спустя, листайте", – написал Максим Галкин под публикацией.
Повзрослевшая Елизавета Галкина поразила своей красотой пользователей Сети. Они также в очередной раз отметили, что Алла и Максим – замечательные родители:
- "Красавица!"
- "Как же летит время".
- "Какая же она красавица".
- "Ой, как быстро Лиза растет, и этот смех!"
- "Елизавета так выросла. Просто копия мамы".
- "Прекрасные дети замечательных родителей".
- "Какое красивое чудо-чудесное и тогда, и сейчас".
- "Красавица! Пусть будет она счастлива и родителям здоровья!"
- "Какие родители, такие и дети прекрасные, воспитанные, умницы!"
- "Красавица какая! Потрясающая! И харизма бьет даже через экран!"
- "Макс, как Лиза выросла! Мама – королева! Дочь – принцесса! Мы вас любим!"
- "Какая Лиза красавица и умница, конечно, у таких родителей не могло быть по-другому!"
- "Она уже не Лиза, а Елизавета! Ох, какая красавица стала, еще и умница! Дай Бог счастья".
- "Елизавета просто красавицей стала. Толи еще будет. Голливуд по ней плачет. Пусть только будет счастлива".
Также на публикацию Галкина отреагировал казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, который написал в комментариях:
"Дай бог долгой и счастливой жизни".
Ранее Максим Галкин поделился архивными фото и видео с показа российского художника-модельера, кутюрье Валентина Юдашкина, которого не стало 2 мая 2023 года.
"Вспомнился показ Валентина Юдашкина в марте 2018, в котором участвовали наши дети. Для них это было большим событием. Лизе здесь четыре с половиной года", – отметил тогда артист.