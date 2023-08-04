Повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина поразила пользователей Сети

3 августа 2023 года юморист и телеведущий Максим Галкин порадовал своих поклонников новой публикацией в Instagram. Главной героиней видеороликов, снятых в Юрмале, выступила дочь артиста и Аллы Пугачевой – Елизавета, которая поразила пользователей Сети своей красотой, сообщает Zakon.kz.

На первом ролике еще совсем маленькая наследница звездной пары спускается по лестнице, увидев папу, садится и начинает петь. Второе видео артист снял в той же локации, но спустя семь лет.

Фото: Instagram/maxgalkinru

"Та же девочка, та же лесенка, а где же песенка. Семь лет спустя, листайте", – написал Максим Галкин под публикацией.

Повзрослевшая Елизавета Галкина поразила своей красотой пользователей Сети. Они также в очередной раз отметили, что Алла и Максим – замечательные родители:

"Красавица!"

"Как же летит время".

"Какая же она красавица".

"Ой, как быстро Лиза растет, и этот смех!"

"Елизавета так выросла. Просто копия мамы".

"Прекрасные дети замечательных родителей".

"Какое красивое чудо-чудесное и тогда, и сейчас".

"Красавица! Пусть будет она счастлива и родителям здоровья!"

"Какие родители, такие и дети прекрасные, воспитанные, умницы!"

"Красавица какая! Потрясающая! И харизма бьет даже через экран!"

"Макс, как Лиза выросла! Мама – королева! Дочь – принцесса! Мы вас любим!"

"Какая Лиза красавица и умница, конечно, у таких родителей не могло быть по-другому!"

"Она уже не Лиза, а Елизавета! Ох, какая красавица стала, еще и умница! Дай Бог счастья".

"Елизавета просто красавицей стала. Толи еще будет. Голливуд по ней плачет. Пусть только будет счастлива".

Также на публикацию Галкина отреагировал казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, который написал в комментариях:

"Дай бог долгой и счастливой жизни".

Ранее Максим Галкин поделился архивными фото и видео с показа российского художника-модельера, кутюрье Валентина Юдашкина, которого не стало 2 мая 2023 года.