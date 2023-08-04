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Повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина поразила пользователей Сети

Повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина поразила пользователей Сети Фото: Instagram/maxgalkinru
3 августа 2023 года юморист и телеведущий Максим Галкин порадовал своих поклонников новой публикацией в Instagram. Главной героиней видеороликов, снятых в Юрмале, выступила дочь артиста и Аллы Пугачевой – Елизавета, которая поразила пользователей Сети своей красотой, сообщает Zakon.kz.

На первом ролике еще совсем маленькая наследница звездной пары спускается по лестнице, увидев папу, садится и начинает петь. Второе видео артист снял в той же локации, но спустя семь лет.

Повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина поразила пользователей Сети

Фото: Instagram/maxgalkinru

"Та же девочка, та же лесенка, а где же песенка. Семь лет спустя, листайте", – написал Максим Галкин под публикацией.

Повзрослевшая Елизавета Галкина поразила своей красотой пользователей Сети. Они также в очередной раз отметили, что Алла и Максим – замечательные родители:

  • "Красавица!"
  • "Как же летит время".
  • "Какая же она красавица".
  • "Ой, как быстро Лиза растет, и этот смех!"
  • "Елизавета так выросла. Просто копия мамы".
  • "Прекрасные дети замечательных родителей".
  • "Какое красивое чудо-чудесное и тогда, и сейчас".
  • "Красавица! Пусть будет она счастлива и родителям здоровья!"
  • "Какие родители, такие и дети прекрасные, воспитанные, умницы!"
  • "Красавица какая! Потрясающая! И харизма бьет даже через экран!"
  • "Макс, как Лиза выросла! Мама – королева! Дочь – принцесса! Мы вас любим!"
  • "Какая Лиза красавица и умница, конечно, у таких родителей не могло быть по-другому!"
  • "Она уже не Лиза, а Елизавета! Ох, какая красавица стала, еще и умница! Дай Бог счастья".
  • "Елизавета просто красавицей стала. Толи еще будет. Голливуд по ней плачет. Пусть только будет счастлива".

Также на публикацию Галкина отреагировал казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, который написал в комментариях:

"Дай бог долгой и счастливой жизни".

Ранее Максим Галкин поделился архивными фото и видео с показа российского художника-модельера, кутюрье Валентина Юдашкина, которого не стало 2 мая 2023 года.

"Вспомнился показ Валентина Юдашкина в марте 2018, в котором участвовали наши дети. Для них это было большим событием. Лизе здесь четыре с половиной года", – отметил тогда артист.

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