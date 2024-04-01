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Галкин опубликовал архивное видео с Пугачёвой и детьми

Галкин опубликовал архивное видео с Пугачёвой и детьми, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 09:32 Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный шоумен и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками в Instagram видеороликом с супругой Аллой Пугачёвой и детьми – Гарри и Лизой, снятым еще в 2015 году, сообщает Zakon.kz.

Архивную семейную запись артист опубликовал накануне, 31 марта 2024 года.

"2015 год, по пути в зоопарк Тель-Авива", – написал Максим Галкин под публикацией.

Фолловеры шоумена отметили, что его жена – очень-очень красивая, а воспитание детей – пример для подражания. Также они пожелали Максиму и Алле счастья:

  • "Счастья вам и вашей семье".
  • "Спасибо, Максим! Алла – очень-очень красивая".
  • "Ни одни дети звезд не вызывают такое добродушие и интерес!"
  • "Счастливая женщина, умная, талантливая! Дай Бог ей здоровья".
  • "Господи, как же прекрасно, что у вас полноценная семья с такими замечательными детьми".
  • "Алла Борисовна, родная! Вы – маяк для миллионов людей! Максим, ваше воспитание детей – пример для подражания!"

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27 марта 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией России Виталий Бородин обратился с заявлением. Он объявил, что эстрадную певицу Аллу Пугачёву собираются признать иностранным агентом. Подробности здесь.

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