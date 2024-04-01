Галкин опубликовал архивное видео с Пугачёвой и детьми

Известный шоумен и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками в Instagram видеороликом с супругой Аллой Пугачёвой и детьми – Гарри и Лизой, снятым еще в 2015 году, сообщает Zakon.kz.

Архивную семейную запись артист опубликовал накануне, 31 марта 2024 года.

"2015 год, по пути в зоопарк Тель-Авива", – написал Максим Галкин под публикацией.

Фолловеры шоумена отметили, что его жена – очень-очень красивая, а воспитание детей – пример для подражания. Также они пожелали Максиму и Алле счастья:

"Счастья вам и вашей семье".

"Спасибо, Максим! Алла – очень-очень красивая".

"Ни одни дети звезд не вызывают такое добродушие и интерес!"

"Счастливая женщина, умная, талантливая! Дай Бог ей здоровья".

"Господи, как же прекрасно, что у вас полноценная семья с такими замечательными детьми".

"Алла Борисовна, родная! Вы – маяк для миллионов людей! Максим, ваше воспитание детей – пример для подражания!"

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