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Новая звезда казахстанских соцсетей может затмить Димаша

Новая звезда казахстанских соцсетей может затмить Димаша Фото: скриншот с видео
Казахстанец Сакен Алимханов стал любимцем народа. В TikTok он уже очень популярен, но в этот раз он удивил своих фанатов еще больше, перепев самого Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz

В Instagram паблике sko_vkurse появилось видео, где Сакен Алимханов - "простой солдат" исполнил песню  Димаша "Любовь уставших лебедей" .

Комментаторы назвали его новым чудом, самородком из глубинки.

"Казахи мои Вы лучшие! В моей стране столько прекрасных талантливых людей", - с гордостью пишут люди.


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Елена Вебер
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