Новая звезда казахстанских соцсетей может затмить Димаша
Фото: скриншот с видео
Казахстанец Сакен Алимханов стал любимцем народа. В TikTok он уже очень популярен, но в этот раз он удивил своих фанатов еще больше, перепев самого Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz
В Instagram паблике sko_vkurse появилось видео, где Сакен Алимханов - "простой солдат" исполнил песню Димаша "Любовь уставших лебедей" .
Комментаторы назвали его новым чудом, самородком из глубинки.
"Казахи мои Вы лучшие! В моей стране столько прекрасных талантливых людей", - с гордостью пишут люди.
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