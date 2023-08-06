Новая звезда казахстанских соцсетей может затмить Димаша

Фото: скриншот с видео

Казахстанец Сакен Алимханов стал любимцем народа. В TikTok он уже очень популярен, но в этот раз он удивил своих фанатов еще больше, перепев самого Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz

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