Димаш Кудайберген передал привет из Чанши

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген порадовал своих фанатов новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

23 июля на своей странице в Instagram он опубликовал новые фото, на которых позирует в желтой рубашке с короткими руками и черных брюках.

"Привет из Чанши", – написал артист под постом.





Отметим, что Чанша – это административный центр в провинции Хунань КНР.

Поклонникам Димаша со всего мира понравилась новая публикация, они оставили множество комментариев:

Привет, сияй, мое прекрасное дитя. Продолжай сиять, чтобы твои дорогие по всему миру сопровождали тебя огромной любовью!

Самый красивый мужчина и тот, кем я восхищаюсь больше всего!

Моя платоническая любовь!

Ранее стало известно, что концерт Димаша Кудайбергена в Астане пройдет 13 сентября. 22 июля был дан старт продаж билетов.