Димаш Кудайберген передал привет из Чанши
Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген порадовал своих фанатов новой публикацией, сообщает Zakon.kz.
23 июля на своей странице в Instagram он опубликовал новые фото, на которых позирует в желтой рубашке с короткими руками и черных брюках.
"Привет из Чанши", – написал артист под постом.
Отметим, что Чанша – это административный центр в провинции Хунань КНР.
Поклонникам Димаша со всего мира понравилась новая публикация, они оставили множество комментариев:
- Привет, сияй, мое прекрасное дитя. Продолжай сиять, чтобы твои дорогие по всему миру сопровождали тебя огромной любовью!
- Самый красивый мужчина и тот, кем я восхищаюсь больше всего!
- Моя платоническая любовь!
Ранее стало известно, что концерт Димаша Кудайбергена в Астане пройдет 13 сентября. 22 июля был дан старт продаж билетов.
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