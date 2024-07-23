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Димаш Кудайберген передал привет из Чанши

Димаш Кудайберген , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 23:41 Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген порадовал своих фанатов новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

23 июля на своей странице в Instagram он опубликовал новые фото, на которых позирует в желтой рубашке с короткими руками и черных брюках. 

"Привет из Чанши", – написал артист под постом.


Отметим, что Чанша – это административный центр в провинции Хунань КНР. 

Поклонникам Димаша со всего мира понравилась новая публикация, они оставили множество комментариев:

  • Привет, сияй, мое прекрасное дитя. Продолжай сиять, чтобы твои дорогие по всему миру сопровождали тебя огромной любовью!
  • Самый красивый мужчина и тот, кем я восхищаюсь больше всего!
  • Моя платоническая любовь!

Ранее стало известно, что концерт Димаша Кудайбергена в Астане пройдет 13 сентября. 22 июля был дан старт продаж билетов. 

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