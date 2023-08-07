Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Второй рекорд побили кассовые сборы фильма "Барби"

Второй рекорд побили кассовые сборы фильма "Барби" Фото: Facebook/BarbieTheMovie
За первые три недели проката фильм "Барби" собрал 1,03 млрд долларов. Это стало рекордом для кинематографа, сообщает Zakon.kz.

Впервые в истории фильм женщины-режиссера, снятый соло, превысил в кассовых сборах миллиард долларов. Это делает Грету Гнрвинг, режиссера "Барби" настоящей рекордсменкой, передает телеканал CNN.

Ранее рекорд принадлежал фильму Пэтти Дженкинс "Чудо-женщина", снятому в 2017 году. Тогда в прокате фильм собрал 822,8 миллионов долларов.

"Я в этом деле уже 30 лет, и феномен Барби столь же беспрецедентен, сколь и непредсказуем", – приводит издание слова Пола Дергарабедяна, старшего медиа-аналитика Comscore.

По словам Дергарабедяна, только около 50 фильмов в истории, без поправки на инфляцию, достигли отметки в миллиард долларов.

К слову, кассовые сборы истории популярной куклы Барби и ее друга Кена сорвали куш еще за первые выходные после выхода, что уже стало рекордом. За первый уикенд лента собрала в прокате 155 миллионов долларов.

Читайте также

Бой Маска и Цукерберга будет транслироваться на 𝕏 (Twitter)

Новая звезда казахстанских соцсетей может затмить Димаша

В Нью-Йорке скончался звезда сериала "Во все тяжкие"

Мария Мельникова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
В Казахстане установлена минимальная зарплата профессорско-преподавательского состава вузов
В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
Учет домашних животных
Чип, браслет, ошейник, бирка или тату: с 1 сентября собаки и кошки подлежат учету путем мечения
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 августа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления