Второй рекорд побили кассовые сборы фильма "Барби"

За первые три недели проката фильм "Барби" собрал 1,03 млрд долларов. Это стало рекордом для кинематографа, сообщает Zakon.kz.

Впервые в истории фильм женщины-режиссера, снятый соло, превысил в кассовых сборах миллиард долларов. Это делает Грету Гнрвинг, режиссера "Барби" настоящей рекордсменкой, передает телеканал CNN.

Ранее рекорд принадлежал фильму Пэтти Дженкинс "Чудо-женщина", снятому в 2017 году. Тогда в прокате фильм собрал 822,8 миллионов долларов.

"Я в этом деле уже 30 лет, и феномен Барби столь же беспрецедентен, сколь и непредсказуем", – приводит издание слова Пола Дергарабедяна, старшего медиа-аналитика Comscore.

По словам Дергарабедяна, только около 50 фильмов в истории, без поправки на инфляцию, достигли отметки в миллиард долларов.

К слову, кассовые сборы истории популярной куклы Барби и ее друга Кена сорвали куш еще за первые выходные после выхода, что уже стало рекордом. За первый уикенд лента собрала в прокате 155 миллионов долларов.