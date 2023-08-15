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Создатели фильма "Барби" намерены снять сиквел

режиссер фильма "Барби" Фото: wikimedia
Фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов. Создатели фильма работают над его продолжением после такого успеха, сообщает Zakon.kz.

По словам источников The Sun, фильм стал настолько популярным, что уже начались переговоры о запуске его продолжения в производство.

"Со съемочной группой, работавшей над фильмом "Барби", были установлены контакты для обсуждения работы над продолжением. Пока еще очень рано, но уже стало ясно, что боссы хотят получить для продолжения ту же команду, что и для первого фильма. Электронные письма уже отправлены, но еще предстоит уточнить детали".источник The Sun

Премьера "Барби" о приключениях куклы прошла 21 июля 2023 года.

Фильм стал первым в истории, созданным режиссером женщиной, который смог заработать более миллиарда долларов в прокате.

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