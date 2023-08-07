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Персональная выставка казахстанского художника открылась в Берлине

Персональная выставка казахстанского художника открылась в Берлине Фото: скриншот с видео
25 полотен казахстанского художника из Астаны, Абая Чунчалинова, выставили в галерее "Ars Pro Dono" немецкой столицы в рамках персональной выставки, сообщает Zakon.kz.

Коллекция картин "Музы степи" столичного художника Абая Чунчалинова, которого называют одним из лучших мастеров нашего времени, открылась в Берлине, Германия. Полотна, на которых автор изображает могучих батыров, гордых тулпаров, родные края, а также прекрасных девушек, выставлены в галерее "Ars Pro Dono", передает 24kz.

"Чунчалинов, он имеет такую редкую способность очень хорошо передавать движение, то есть динамику. Вот мы можем посмотреть на эту работу. Она является главной работой сегодня на этой выставке. Здесь сюрреалистический мотив, когда джигиты в степи находились и вдруг налетел большой ураган и унёс их с лица земли. Планета Земля где-то растворяется уже и они летят. Здесь сами орлы и лошади, они показывают опять его настрой. Не такой спокойный, у него какая-то буря внутри идёт, и он выплёскивает это на холст". Алексей Шрайнер, основатель галереи "Ars Pro Dono"

Картины в галерее будут выставлены еще два месяца, отмечают организаторы. К слову, желающие могут приобрести понравившиеся полотна. Картины казахстанского художника уже были выставлены в галереях Турции, Франции, а также в Германии.

Ранее казахстанские художники Павел Кас и Диана Scar в День общенационального траура по погибшим в пожаре Абайской области собрали памятную инсталляцию на Гоголя-Назарбаева.

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Астана Германия Казахстан
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