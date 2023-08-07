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Голливуд позавидовал бы: барабанщик "Би-2" снял клип в Чарынском каньоне

Ударник Би-2 снял клип в Чарынском каньоне Фото: скриншот видео
Ударник рок-группы "Би-2" Борис Лифшиц рассказал, что снял свой первый сольный клип. Фоном для выступления музыканта послужила одна из самых известных природных достопримечательностей Казахстана – Чарынский каньон, сообщает Zakon.kz.

О съемках своего первого клипа в Чарынском каньоне музыкант "Би-2" рассказал в Instagram. По словам барабанщика, локации для съемок были "такие невероятные, что даже Голливуд позавидовал бы".

"Это Чарын, красота такая, что дух захватывает. Но вы даже не представляете, как сложно было затащить туда барабаны... Это как подъем на Эверест, только вместо кислородного баллона у меня были барабаны!", – поделился впечатлениями Борис Лифшиц.

Ранее в Семее отменили концерт популярной рок-группы "Би-2" из-за трагических событий, связанных с пожаром в Абайской области.

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