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БИ-2 сняли клип в Казахстане

Музыкальное путешествие группы БИ-2 по странам великолепных пейзажей Фото: Канат Амиркин
Группа БИ-2 в очередной раз поражает своих фанатов уникальным видеоклипом, который на этот раз снят в разных странах мира: Казахстан, Франция, Испания, Португалия.

Главным "героем" видео стал Казахстан. В стране огромных просторов и невероятной природной красоты, где горные вершины и живописные каньоны схожи с картинами, которые в клипе на "Я двигаюсь дальше" оживают.

группа БИ-2

Фото: Данияр Жангубеков

Заметьте, особое внимание уделено горному курорту Шымбулак и Чарынскому каньону, двум жемчужинам Казахстана, они не оставляют равнодушными ни местных жителей, ни иностранных туристов.

группа БИ-2, Даут Шайхисламов

Фото: Канат Амиркин   

"Когда разгоняли креатив, обсуждались места для съемок, я предложил одну из локаций выбрать горный курорт Шымбулак. Потому что Шымбулак – уникален, он прекрасен в любое время года. Невероятная энергия нашей природы всегда отлично вписывается в любое видео. Для меня популяризация нашей страны – большая честь, и мы вместе с командой уделяем максимум внимания таким проектам. Считаю, что это – существенный вклад в развитие креативной индустрии Казахстана", – рассказал спродюсировавший съемки клипа группы БИ-2 в Казахстане Даут Шайхисламов.
группа БИ-2

Фото: Данияр Жангубеков

Группа БИ-2 приглашает всех в увлекательное музыкальное путешествие, которое открывает новые грани музыки и красоты природы. Не пропустите новый клип "Я двигаюсь дальше", он – как маленькое кино.



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