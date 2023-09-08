БИ-2 сняли клип в Казахстане

Группа БИ-2 в очередной раз поражает своих фанатов уникальным видеоклипом, который на этот раз снят в разных странах мира: Казахстан, Франция, Испания, Португалия.

Главным "героем" видео стал Казахстан. В стране огромных просторов и невероятной природной красоты, где горные вершины и живописные каньоны схожи с картинами, которые в клипе на "Я двигаюсь дальше" оживают.

Фото: Данияр Жангубеков

Заметьте, особое внимание уделено горному курорту Шымбулак и Чарынскому каньону, двум жемчужинам Казахстана, они не оставляют равнодушными ни местных жителей, ни иностранных туристов.

Фото: Канат Амиркин

"Когда разгоняли креатив, обсуждались места для съемок, я предложил одну из локаций выбрать горный курорт Шымбулак. Потому что Шымбулак – уникален, он прекрасен в любое время года. Невероятная энергия нашей природы всегда отлично вписывается в любое видео. Для меня популяризация нашей страны – большая честь, и мы вместе с командой уделяем максимум внимания таким проектам. Считаю, что это – существенный вклад в развитие креативной индустрии Казахстана", – рассказал спродюсировавший съемки клипа группы БИ-2 в Казахстане Даут Шайхисламов.

Фото: Данияр Жангубеков

Группа БИ-2 приглашает всех в увлекательное музыкальное путешествие, которое открывает новые грани музыки и красоты природы. Не пропустите новый клип "Я двигаюсь дальше", он – как маленькое кино.









