"Кто это?" Комментаторы не узнают Филиппа Киркорова
Фото: Instagram/fkirkorov
Эстрадный певец Филипп Киркоров опубликовал новое видео на странице в Instagram. Артист предстал перед поклонниками с распахнутой рубашкой, продемонстрировав результат хирургического вмешательства: кубики пресса, сообщает Zakon.kz.
"Если про тебя идут слухи, значит, ты – личность. Запомните: никогда не обсуждают и не завидуют плохому. Завидуют лучшим, обсуждают лучших", – говорится в подписи к публикации за 6 августа.
Однако комментаторы разделились на два лагеря: одни рады изменениям внешности народного любимца, другие же отмечают, что стареть нужно красиво.
- Смесь Тимати и Егора Крида.
- Загадочная история Бенджамина Баттона.
- К сожалению, это не настоящие кубики на животе. Это контурная липосакция.
- А чему завидовать, ведь все искусственное, завидуют натуральным.
- Крутой! Браво! Это уважение к себе и зрителю.
- Кто это?
- Вот это преображение!
- Я всегда уважаю людей, которые стремятся только к лучшему! Одно уважение! Так держать.
- Любой человек хочет подольше выглядеть молодым.
Ранее в СМИ проходила информация о том, что Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице.
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Также известный хирург Тимур Хайдаров сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата.
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