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"Кто это?" Комментаторы не узнают Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров преображение Фото: Instagram/fkirkorov
Эстрадный певец Филипп Киркоров опубликовал новое видео на странице в Instagram. Артист предстал перед поклонниками с распахнутой рубашкой, продемонстрировав результат хирургического вмешательства: кубики пресса, сообщает Zakon.kz.

"Если про тебя идут слухи, значит, ты – личность. Запомните: никогда не обсуждают и не завидуют плохому. Завидуют лучшим, обсуждают лучших", – говорится в подписи к публикации за 6 августа.

Однако комментаторы разделились на два лагеря: одни рады изменениям внешности народного любимца, другие же отмечают, что стареть нужно красиво.

  • Смесь Тимати и Егора Крида.
  • Загадочная история Бенджамина Баттона.
  • К сожалению, это не настоящие кубики на животе. Это контурная липосакция.
  • А чему завидовать, ведь все искусственное, завидуют натуральным.
  • Крутой! Браво! Это уважение к себе и зрителю.
  • Кто это?
  • Вот это преображение!
  • Я всегда уважаю людей, которые стремятся только к лучшему! Одно уважение! Так держать.
  • Любой человек хочет подольше выглядеть молодым.

Ранее в СМИ проходила информация о том, что Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице.

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Также известный хирург Тимур Хайдаров сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата.

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Анастасия Московчук
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