"Кто это?" Комментаторы не узнают Филиппа Киркорова

Эстрадный певец Филипп Киркоров опубликовал новое видео на странице в Instagram. Артист предстал перед поклонниками с распахнутой рубашкой, продемонстрировав результат хирургического вмешательства: кубики пресса, сообщает Zakon.kz.

"Если про тебя идут слухи, значит, ты – личность. Запомните: никогда не обсуждают и не завидуют плохому. Завидуют лучшим, обсуждают лучших", – говорится в подписи к публикации за 6 августа.

Однако комментаторы разделились на два лагеря: одни рады изменениям внешности народного любимца, другие же отмечают, что стареть нужно красиво.

Смесь Тимати и Егора Крида.

Загадочная история Бенджамина Баттона.

К сожалению, это не настоящие кубики на животе. Это контурная липосакция.

А чему завидовать, ведь все искусственное, завидуют натуральным.

Крутой! Браво! Это уважение к себе и зрителю.

Кто это?

Вот это преображение!

Я всегда уважаю людей, которые стремятся только к лучшему! Одно уважение! Так держать.

Любой человек хочет подольше выглядеть молодым.

Ранее в СМИ проходила информация о том, что Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице.

Материал по теме Филипп Киркоров снова шокировал подписчиков дерзким образом

Также известный хирург Тимур Хайдаров сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата.