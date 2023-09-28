Киркоров с Шуфутинским заинтриговали фанатов
Фото: Instagram/fkirkorov, Instagram/mikhail.shufutinsky
Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский и народный артист России Филипп Киркоров опубликовали совместное видео на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
"Скоро..." – лаконично сказано в подписи к видео за 28 сентября 2023 года.
На кадрах эпатажный Киркоров и шансонье пританцовывают в стильных брючных костюмах.
Комментаторы неоднозначно восприняли подобный музыкальный дуэт.
- Лиса Алиса и кот Базилио.
- Михал Захарыч, ну зачем?!
- Два нормальных чувака в тренде и с хорошим настроением. Отстаньте уже от людей, пусть кайфуют.
- Шуфутинского не узнать. Пропала его изюминка.
- Интересно.
- Старики-разбойники.
- Исчез великий артист... – отмечают пользователи после просмотра.
В августе 2023 года король российской эстрады восхитил своих поклонников и пользователей Сети не только шикарным концертом, но и новым "золотым" нарядом.
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