Киркоров с Шуфутинским заинтриговали фанатов

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский и народный артист России Филипп Киркоров опубликовали совместное видео на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

"Скоро..." – лаконично сказано в подписи к видео за 28 сентября 2023 года.

На кадрах эпатажный Киркоров и шансонье пританцовывают в стильных брючных костюмах.

Комментаторы неоднозначно восприняли подобный музыкальный дуэт.

Лиса Алиса и кот Базилио.

Михал Захарыч, ну зачем?!

Два нормальных чувака в тренде и с хорошим настроением. Отстаньте уже от людей, пусть кайфуют.

Шуфутинского не узнать. Пропала его изюминка.

Интересно.

Старики-разбойники.

Исчез великий артист... – отмечают пользователи после просмотра.

В августе 2023 года король российской эстрады восхитил своих поклонников и пользователей Сети не только шикарным концертом, но и новым "золотым" нарядом.