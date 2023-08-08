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Павел Прилучный поделился семейными фото с отдыха на Мальдивах

Павел Прилучный поделился семейными фото с отдыха на Мальдивах Фото: Instagram/zepyur_brutyan
Знаменитый российский актер Павел Прилучный на странице в Instagram опубликовал ряд фотографий с семьей из отпуска, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, размещенных в Сети, можно заметить супругу Зепюр Брутян, двух детей от первого брака и маму звезды сериала "Мажор".

"Важно находить время на отдых всей семьей, открывать вместе новые места, видеть счастливые лица самых близких. В этом и есть смысл жизни. Нам будет, что вспомнить", – написал телеведущий.

Прилучный отметил, что сам возвращается к съемкам.

"Впереди новые проекты", – добавил он.

Зепюр Брутян также порадовала подписчиков новыми фотографиями.

По ее словам, это был лучший отпуск.

"Я счастлива и благодарна, что у меня такая семья!" – говорится в подписи к фото.

Комментаторов растрогали фотоотчеты звездной семьи:

  • Прекрасное фото! Все такие естественные, милые, добрые.
  • Какие все счастливые!
  • Зепюр – это просто слиток золота. Прилучный, береги ее!
  • Дети всегда такие счастливые с Пашей. Это здорово!
  • Какие вы классные! Здорово, что есть возможность всех детей и жену свозить в отпуск на море.
  • Суперские вы! Здоровья и счастья вашей семье!

3 мая 2023 года сообщалось, что уроженец Шымкента, ставший популярным российским актером, Павел Прилучный стал отцом в третий раз.

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