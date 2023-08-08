Павел Прилучный поделился семейными фото с отдыха на Мальдивах
Фото: Instagram/zepyur_brutyan
Знаменитый российский актер Павел Прилучный на странице в Instagram опубликовал ряд фотографий с семьей из отпуска, сообщает Zakon.kz.
На кадрах, размещенных в Сети, можно заметить супругу Зепюр Брутян, двух детей от первого брака и маму звезды сериала "Мажор".
"Важно находить время на отдых всей семьей, открывать вместе новые места, видеть счастливые лица самых близких. В этом и есть смысл жизни. Нам будет, что вспомнить", – написал телеведущий.
Прилучный отметил, что сам возвращается к съемкам.
"Впереди новые проекты", – добавил он.
Зепюр Брутян также порадовала подписчиков новыми фотографиями.
По ее словам, это был лучший отпуск.
"Я счастлива и благодарна, что у меня такая семья!" – говорится в подписи к фото.
Комментаторов растрогали фотоотчеты звездной семьи:
- Прекрасное фото! Все такие естественные, милые, добрые.
- Какие все счастливые!
- Зепюр – это просто слиток золота. Прилучный, береги ее!
- Дети всегда такие счастливые с Пашей. Это здорово!
- Какие вы классные! Здорово, что есть возможность всех детей и жену свозить в отпуск на море.
- Суперские вы! Здоровья и счастья вашей семье!
3 мая 2023 года сообщалось, что уроженец Шымкента, ставший популярным российским актером, Павел Прилучный стал отцом в третий раз.
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