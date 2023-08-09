"Тренировочный лагерь" Пригожина переполошил комментаторов

Пользователи Сети продолжают подшучивать над российским музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. На этот раз комментаторы оставляют забавные отзывы под видео из спортивного зала, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, размещенных на личной странице Пригожина в Instagram, бизнесмен под руководством тренера выполняет упражнения с гантелями.

"Сколько бы я ни пропадал в зале, шансов похудеть – ноль. К сожалению, только питание может убрать живот, а кушать хочется всегда", – отметил лауреат многочисленных премий.

Лукашенко снимает подходы Пригожина.

Поляки напряглись от этого видео.

Теперь я увидел тренировочный лагерь Пригожина в Беларуси.

Готовится захватывать Ростов.

Снаряды закончились. Пригожин готовится к рукопашной.

А как же тренировки в лагере ЧВК "Вагнер"?

Когда собираешься брать Москву?

К чему это вы там готовитесь, Иосиф?

Вот он какой тренировочный лагерь, – пишут подписчики.

Стоит напомнить, что комментаторы активизировались на странице артиста в ночь на 24 июня 2023 года, когда участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа.

Тогда весь мир следил за разворачивающимися событиями. Однако под пристальное внимание попал продюсер Иосиф Пригожин, которого часто путают с Евгением Пригожиным, главой ЧВК.

Материал по теме Комментаторы соревновались в остроумии на страничке Иосифа Пригожина

Примечательно, что Пригожин с юмором реагирует на повышенное внимание.

"Я вообще не ваша поклонница, но ваши всегда адекватные и терпеливые ответы на все комментарии вызывают уважение (даже хейтерам и неадекватам вы отвечаете без мата, агрессивно и оскорблений). Респект", – написала одна из подписчиц.

25 июня Пригожин даже рассказал о своей реакции на мемы, где он фигурирует. Продюсер отметил, что такие шутки помогают людям справиться со стрессом.