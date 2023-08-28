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Иосиф Пригожин поделился радостной новостью

Иосиф Пригожин поделился радостной новостью, внук Фото: wikimedia
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин 27 августа на странице в Instagram разместил видео с внуком, сообщает Zakon.kz.

"Хорошая новость с утра. Внучок уже пошел", – говорится в подписи к видео.

Комментаторы поздравили бизнесмена. Не обошлось и без юмористических цитат от пользователей:

  • Такой маленький, а уже Пригожин.
  • Достойная смена Пригожину растет! Внучок-то точно дойдет до Москвы! Что не сделал дед – сделает внук!
  • И мы уже знаем, куда он пошел.
  • Внук еще не осознает, что он родился в семье "военных".
  • Такой маленький, а уже пошел. На Москву?

Стоит отметить, что пользователи Сети продолжают подшучивать над Пригожиным после того, как в ночь на 24 июня 2023 года участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Тогда весь мир следил за разворачивающимися событиями. Однако под пристальное внимание попал продюсер Иосиф Пригожин, которого часто путают с Евгением Пригожиным, главой ЧВК.

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Комментаторы соревновались в остроумии на страничке Иосифа Пригожина

23 августа 2023 года в России разбился частный самолет в Тверской области. Тут же появилась информация, что бизнес-джет принадлежал основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, и что он был в списках пассажиров. Ближе к ночи его гибель подтвердили.

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