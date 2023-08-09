Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Московском академическом театре сатиры, актрисой которого являлась Васильева, передает ТАСС.



Место и дата прощания будут известны позднее.



Вера Васильева считалась самой пожилой из народных артистов СССР, актриса родилась 30 сентября 1925 года. С 1948 года служила в Московском академическом театре сатиры, где сыграла свыше 60 ролей.