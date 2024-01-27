Умерла актриса из сериалов "След" и "Закрытая школа" Вера Молчанова

В возрасте 81 года умерла российская актрисы театра и кино Вера Молчанова, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила пресс-служба Театра на Покровке.

"Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры", – говорится в сообщении.

Как отмечается, артистка стала одной из первых, кого знаменитый театральный режиссер Сергей Арцибашев пригласил в свою труппу. Молчанова трудилась в родном театре на протяжении 33 лет.

"О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно", – сказали в театре.

Вера Молчанова известна широкому кругу зрителей по ролям в таких сериалах, как "След", "Карпов" и "Закрытая школа".

Ранее сообщалось, что умер актер из сериалов "Убойная сила" и "Бандитский Петербург" Александр Саюталин.