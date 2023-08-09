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Алсу отвезла детей в деревню

Алсу отвезла детей в деревню Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу поделилась семейными фотографиями с отдыха. Артистка с детьми направилась в деревню Уяндыково, где вырос ее отец, сообщает Zakon.kz.

В подписи к снимкам на странице в Instagram телеведущая написала: "Место силы".

"Башкортостан, деревня Уяндыково. Здесь родился мой папа, здесь прошло мое детство, на этой святой земле похоронены мои бабушка, дедушка, близкие родственники. Впервые за много лет мы приехали сюда с Сафиной, Микеллой и Рафаэльчиком. Дети были в восторге, мы словно зарядились энергией счастья".Алсу

Певица уточнила, что в ее детстве деревня выглядела совсем по-другому.

"Обычная бедная деревня. Папа окончил школу в соседнем селе Андреевке (куда ходил пешком 5 км каждый день через лес с 5 лет) в 15 лет и с мешком картошки уехал в Уфу поступать в нефтяной институт… Он выполнил свое обещание и много лет спустя, как только у него появилась возможность, построил здесь мечеть "Холида", которая носит имя моей бабушки, заасфальтировал дорогу, помог людям построить кирпичные дома, создал рабочие места, в Андреевке восстановил церковь, построил большую красивую школу (на месте старой), отреставрировал больницу..."Алсу

Также она добавила, что до сих пор с семьей чувствует благодарность и любовь местных жителей.

"Корни, истоки, родная земля – это так важно, понимаешь только с возрастом, наверное".Алсу

В мае 2023 года Алсу выпустила новый клип на композицию "Скучаю вопреки". Ее образы восхитили фанатов.

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