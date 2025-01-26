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Культура и шоу-бизнес

Алсу поделилась радостной новостью

Алсу поделилась радостной новостью, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 23:40 Фото: Instagram/alsou_a
41-летняя российская певица Алсу опубликовала милые семейные кадры, сообщает Zakon.kz.

Фотографии она 26 января разместила на своей странице в Instagram. Певица сообщила, что в девятый раз стала тетей. У ее младшего брата Ренарда Сафина родился ребенок. 

"Моя девятая племяшка! Пусть все детки мира будут здоровыми", – написала Алсу под постом. 

Подписчики артистки поздравили ее с таким знаменательным событием: 

  • Алсу, крепкого здоровья племяшке вашей.
  • Чудо маленькое. Самое большое богатство – это дети!
  • Так вам идет малыш. Здоровья вам! Такая большая семья – это счастье!

Ранее Алсу призналась, что с нового года начала заниматься неожиданным делом. 

Айсулу Омарова
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