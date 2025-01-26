Алсу поделилась радостной новостью

41-летняя российская певица Алсу опубликовала милые семейные кадры, сообщает Zakon.kz.

Фотографии она 26 января разместила на своей странице в Instagram. Певица сообщила, что в девятый раз стала тетей. У ее младшего брата Ренарда Сафина родился ребенок.

"Моя девятая племяшка! Пусть все детки мира будут здоровыми", – написала Алсу под постом.

Подписчики артистки поздравили ее с таким знаменательным событием:

Алсу, крепкого здоровья племяшке вашей.

Чудо маленькое. Самое большое богатство – это дети!

Так вам идет малыш. Здоровья вам! Такая большая семья – это счастье!

Ранее Алсу призналась, что с нового года начала заниматься неожиданным делом.