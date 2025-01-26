Алсу поделилась радостной новостью
Фото: Instagram/alsou_a
41-летняя российская певица Алсу опубликовала милые семейные кадры, сообщает Zakon.kz.
Фотографии она 26 января разместила на своей странице в Instagram. Певица сообщила, что в девятый раз стала тетей. У ее младшего брата Ренарда Сафина родился ребенок.
"Моя девятая племяшка! Пусть все детки мира будут здоровыми", – написала Алсу под постом.
Подписчики артистки поздравили ее с таким знаменательным событием:
- Алсу, крепкого здоровья племяшке вашей.
- Чудо маленькое. Самое большое богатство – это дети!
- Так вам идет малыш. Здоровья вам! Такая большая семья – это счастье!
Ранее Алсу призналась, что с нового года начала заниматься неожиданным делом.
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