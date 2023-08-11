Популярный полицейский из Нью-Йорка вернулся в Шымкент

Американский полицейский из Казахстана Димаш Ниязов опубликовал семейное фото из своего родного города Шымкента, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, размещенных на странице в Instagram 11 августа 2023 года, Димаш в окружении жены Джейн, сына и родственников находятся на прогулке.

"Первая ночь в Шымкенте. Дженн встретилась с моими родственниками, но еще не со всеми. Пили хороший кофе, ели вкусные блинчики во время ночной прогулки и наслаждались погодой", – уточнил в подписи к фото Димаш.

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Ниязов родился в Туркестанской области. В подростковом возрасте он эмигрировал с семьей в США. В 2017 году его признали лучшим полицейским.