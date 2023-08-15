Жена популярного полицейского из Нью-Йорка восхитила казахстанцев

Американский полицейский из Казахстана Димаш Ниязов, который на прошлой неделе с женой Дженнифер и сыном Камилем приехал в свой родной город Шымкент, успел побывать в еще одном городе Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями из духовной столицы тюркского мира – Туркестана – Ниязов поделился на своей странице в Instagram. Снимки, по всей видимости, сделаны во время прогулки по вечернему Туркестану.

В Туркестане полицейский из Нью-Йорка с супругой посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи.

Казахстанцы в комментариях к фотографиям Ниязова выразили восхищение его жене Дженнифер:

"Красивая жена".

"Замечательная пара! Счастья вам!"

"Прекрасная келин! Желаю вам счастья!"

"У вас супруга очень милая, улыбчивая. Видно, что она очень добрая и искренне любит вас".

Другие пользователи Сети попросили Димаша Ниязова почаще приезжать на Родину.

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11 августа 2023 года сообщалось, что Димаш Ниязов опубликовал семейное фото из своего родного города Шымкента. На кадрах, размещенных на странице в Instagram, американский полицейский из Казахстана в окружении жены Джейн, сына и родственников находятся на прогулке.