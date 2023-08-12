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Юбилей великого Ақана сері отметили в СКО

концерт Фото: пресс-служба акимата СКО
Юбилей великого поэта, композитора и певца казахского народа Ақана сері отметили в СКО. Массовые мероприятия прошли на малой родине поэта в Айыртауском районе в селе, которое сейчас носит имя Ақана сері, сообщает Zakon.kz.

В этом году отмечается 180-летие великого акына, произведения которого стали настоящим наследием для казахского народа.

Сотни североказахстанцев и гостей из других регионов страны прибыли в село Ақан сері, где их ждало торжественное открытие юбилейного мероприятия и праздничный концерт. Со сцены звучали всеми любимые произведения великого акына, которые вот уже больше века отличаются актуальностью, проникновенными лирическими мотивами и глубоким смыслом. Это известные всему миру произведения "Сырымбет", "Мақпал", "Қарамар", "Аөкөйлек", "Перизат" и другие.

концерт

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Хороший концерт подготовили. Я проехал больше 300 км, чтобы побывать сегодня на этом празднике. Остался очень доволен увиденным. Я с детства играю на домбре и знаю почти все произведения Ақана сері. А сейчас сам преподаю школьникам уроки игры на домбре. Я горжусь тем, что он наш земляк. Он великий поэт и композитор и, конечно, виртуозный исполнитель", – рассказал североказахстанец Ерлан Мырзабеков.
юбилей

Фото: пресс-служба акимата СКО

Также в этот день прошли соревнования по қазақ күресі и финал борьбы по түйе палуан, где участие приняли сильнейшие борцы СКО. Зрелищные схватки привлекли множество любителей этого национального вида спорта, которые остались довольны высоким мастерством палуанов.

"Очень радует, что на сегодняшнем празднике организовали такие турниры. Нужно популяризировать национальные виды спорта, я считаю. Я вижу интерес у молодежи и у детей к борьбе. Думаю, многие из них заинтересовались. Спасибо за такой замечательный праздник", – рассказал житель СКО Дархан Ахметов.
юбилей

Фото: пресс-служба акимата СКО

Также на юбилейном празднике прошли конные скачки. Лучшие жокеи региона продемонстрировали высокое мастерство со своими скакунами. А в районном доме культуры прошел республиканский айтыс "Құлагер Шабыт – сері Ақан". В поэтическом турнире приняли участие 12 айтыскеров из различных городов страны. Состязание айтыскеров никого не оставило равнодушным. Публика активно поддерживала выступающих.

юбилей

Фото: пресс-служба акимата СКО

Победителем стал акын из Есильского района СКО Жұмабек Рақимов, получивший 600 тыс. тенге. Первое место занял акын из Акмолинской области Ерлан Даулет, второе место – акын, мастер слова Әсем Ережеқызы из Астаны. Акын из г. Усть-Каменогорск Серік Хуанған и айтыскер из Караганды Мақсат Аханов разделили третье место. Акына Даулет Курмаш, Акбота Манарбекова, Нурбек Бәкір получили специальные призы.

Елена Беляева
Северо-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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