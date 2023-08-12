Юбилей великого Ақана сері отметили в СКО

В этом году отмечается 180-летие великого акына, произведения которого стали настоящим наследием для казахского народа.

Сотни североказахстанцев и гостей из других регионов страны прибыли в село Ақан сері, где их ждало торжественное открытие юбилейного мероприятия и праздничный концерт. Со сцены звучали всеми любимые произведения великого акына, которые вот уже больше века отличаются актуальностью, проникновенными лирическими мотивами и глубоким смыслом. Это известные всему миру произведения "Сырымбет", "Мақпал", "Қарамар", "Аөкөйлек", "Перизат" и другие.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Также в этот день прошли соревнования по қазақ күресі и финал борьбы по түйе палуан, где участие приняли сильнейшие борцы СКО. Зрелищные схватки привлекли множество любителей этого национального вида спорта, которые остались довольны высоким мастерством палуанов.

"Очень радует, что на сегодняшнем празднике организовали такие турниры. Нужно популяризировать национальные виды спорта, я считаю. Я вижу интерес у молодежи и у детей к борьбе. Думаю, многие из них заинтересовались. Спасибо за такой замечательный праздник", – рассказал житель СКО Дархан Ахметов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Также на юбилейном празднике прошли конные скачки. Лучшие жокеи региона продемонстрировали высокое мастерство со своими скакунами. А в районном доме культуры прошел республиканский айтыс "Құлагер Шабыт – сері Ақан". В поэтическом турнире приняли участие 12 айтыскеров из различных городов страны. Состязание айтыскеров никого не оставило равнодушным. Публика активно поддерживала выступающих.