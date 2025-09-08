#АЭС в Казахстане
Происшествия

Детская игра закончилась пожаром в СКО

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 18:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В СКО селе Саумалколь Айыртауского района девятилетний мальчик баловался с зажигалкой и спалил сарай, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС региона, детская шалость едва не закончилась трагедией. Ребенок играл в сарае с огнем и уйдя домой не заметил, как подожженный лист бумаги стал причиной пожара.

Фото: ДЧС СКО

Благодаря бдительности соседей, которые вовремя увидели дым, пожарные вовремя подоспели на место происшествия и не дели пламени уничтожить жилой дом, а также хозяйственные постройки.

Спасатели напоминают: "Игра с огнем – не забава, а реальная угроза жизни людей и имуществу!"

1 сентября стало известно, что в Алматы начался сильный пожар в здании трехэтажной станции технического обслуживания автомобилей. Объект находится на одной из самых загруженных автомагистралей города, что затрудняло доступ техники к месту тушения. Но огонь удалось оперативно ликвидировать.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
300 брошенных электросамокатов за неделю помещены на штрафстоянку Шымкента
Происшествия
18:51, Сегодня
300 брошенных электросамокатов за неделю помещены на штрафстоянку Шымкента
Два человека сильно пострадали в жестком ДТП в Алматы
Происшествия
05:15, Сегодня
Два человека сильно пострадали в жестком ДТП в Алматы
В Шымкенте произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей: есть пострадавшие
Происшествия
02:01, 08 сентября 2025
В Шымкенте произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей: есть пострадавшие
