Детская игра закончилась пожаром в СКО

В СКО селе Саумалколь Айыртауского района девятилетний мальчик баловался с зажигалкой и спалил сарай, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС региона, детская шалость едва не закончилась трагедией. Ребенок играл в сарае с огнем и уйдя домой не заметил, как подожженный лист бумаги стал причиной пожара.

Фото: ДЧС СКО

Благодаря бдительности соседей, которые вовремя увидели дым, пожарные вовремя подоспели на место происшествия и не дели пламени уничтожить жилой дом, а также хозяйственные постройки.

Спасатели напоминают: "Игра с огнем – не забава, а реальная угроза жизни людей и имуществу!"

1 сентября стало известно, что в Алматы начался сильный пожар в здании трехэтажной станции технического обслуживания автомобилей. Объект находится на одной из самых загруженных автомагистралей города, что затрудняло доступ техники к месту тушения. Но огонь удалось оперативно ликвидировать.