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Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше

Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше Фото: Facebook/makarevichav
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич провел шесть дней на рыбалке в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом исполнитель сообщил в социальных сетях. Он отметил, что в Израиле нет такой рыбалки. 

"Наконец-то добрался до пресноводной охоты! (в Израиле этого нет.) Балхаш, устье реки Или, база "Дельта". Сумасшедшая прозрачность воды при темп 28 градусов, из рыбы – сазан, змееголов, сом, белый амур (реже). Охота не такая простая как в дельте Волги, но именно это делает ее интересной. Один минус – далеко. Шесть дней просвистели, как один", – написал он. 

Комментаторы заценили его улов.  

  • Прекрасный улов! 
  • По белому завидую! Всегда мечтал там побывать….
  • Welcome в Казахстан, Андрей Вадимович.

Андрей Макаревич сейчас живет в Израиле. В апреле 2022 года у него родился сын.

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