72-летний Андрей Макаревич станет отцом в пятый раз

Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич вновь готовится стать отцом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 июля 2026 года написала в своем Telegram-канале блогер Божена Рынска после встречи с Макаревичем и его 42-летней супругой Эйнат Кляйн в Латвии, где они все были на фестивале Лаймы Вайкуле.

"У него скоро будет еще один ребенок. Брат или сестра четырехлетнему сыну Эйтану", – говорится в ее публикации.

Также 5 июля 2026 года сама Кляйн размещала серию фотографий, на одной из которых ее можно увидеть с округлившимся животиком.

В настоящее время у Макаревича четверо детей. Старшая внебрачная дочь Дана родилась в 1975 году; музыкант узнал о ней, когда девушке исполнилось 19 лет. Вторым ребенком стал сын Иван, родившийся в 1987 году в браке с Аллой Голубкиной. В 2000 году в гражданском союзе с Анной Рождественской родилась дочь Анна.

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Младший на данный момент сын Эйтан родился в 2022 году в Израиле от четвертой супруги Эйнат Кляйн.