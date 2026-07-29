72-летний Андрей Макаревич станет отцом в пятый раз
Фото: Instagram/makarevich_andrey_official
Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич вновь готовится стать отцом, сообщает Zakon.kz.
Об этом 29 июля 2026 года написала в своем Telegram-канале блогер Божена Рынска после встречи с Макаревичем и его 42-летней супругой Эйнат Кляйн в Латвии, где они все были на фестивале Лаймы Вайкуле.
"У него скоро будет еще один ребенок. Брат или сестра четырехлетнему сыну Эйтану", – говорится в ее публикации.
Также 5 июля 2026 года сама Кляйн размещала серию фотографий, на одной из которых ее можно увидеть с округлившимся животиком.
В настоящее время у Макаревича четверо детей. Старшая внебрачная дочь Дана родилась в 1975 году; музыкант узнал о ней, когда девушке исполнилось 19 лет. Вторым ребенком стал сын Иван, родившийся в 1987 году в браке с Аллой Голубкиной. В 2000 году в гражданском союзе с Анной Рождественской родилась дочь Анна.
Материал по теме
Жена 70-летнего Андрея Макаревича показала подросшего сына с гитарой
Младший на данный момент сын Эйтан родился в 2022 году в Израиле от четвертой супруги Эйнат Кляйн.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript