Бритни Спирс разводится
Фото: wikimedia
По информации TMZ , Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари поругались и разводятся, сообщает Zakon.kz.
Согласно источникам, около недели назад Асгари поссорился с Бритни из-за слухов, что она изменила ему. После этого он съехал из их дома и теперь живет один.
"Это только вопрос времени, когда Сэм подаст на развод", – считает источник таблоида.
Отмечается, что у пары уже несколько месяцев "серьезные проблемы". Муж певицы почти не ночует дома, а Спирс часто ругается с ним.
В середине мая Бритни Спирс побила супруга и выгнала его из дома.
Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари в июне 2022 года. Они состояли в отношениях с 2016 года.
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