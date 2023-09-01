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Бузова призвала поклонников поддержать Бритни Спирс после развода

певица Фото: Instagram/buzova86
Российская певица Ольга Бузова поддержала американскую артистку Бритни Спирс после развода с Сэмом Асгари, сообщает Zakon.kz.

В Instagram Бузова заявила, что восхищается Спирс, и с самого детства вдохновлялась ей. Она назвала артистку уникальной и настоящей.

По словам Бузовой, ее очень сильно ранит то, что мужчина пытается использовать Спирс ради своей славы. Певица отметила, что сама прошла через угрозы и сливы в интернете. Телеведущая вспомнила, как разводилась "по прицелом" всей страны.

"Я знаю, как больно это, когда не можешь сказать ничего, потому что всю твою правду перевернут с ног на голову! Но я даже не могу представить ту боль, которую в очередной раз испытывает моя Бритни. Ее предают на глазах у всего мира", – отметила артистка.

Бузова призвала поклонников поддержать Спирс и написать ей в личные сообщения.


Ранее сообщалось, что Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари поругались и разводятся. Пара поженилась в июне 2022 года. Они состояли в отношениях с 2016 года. В середине мая Бритни Спирс побила супруга и выгнала его из дома. Позже артистку заметили с неизвестным мужчиной.

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