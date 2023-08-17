Асхат Оралов: Фильмы на казахском в кинотеатрах показывают в неудобное время

Министр культуры Асхат Оралов на аппаратном совещании заявил, что все самые кассовые фильмы должны выходить в казахстанский прокат дублированными на государственном языке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК 17 августа, Асхат Оралов провел аппаратное совещание, посвященное дублированию популярных кинопремьер на казахский.

"С начала года в Казахстане состоялось несколько больших кинопремьер. Некоторые из них прошли мимо наших зрителей из-за отсутствия дубляжа на казахском языке. Я мониторил мнения – у людей возникли вопросы к нашему министерству. Мы ни в коем случае не должны терять из виду этот вопрос. Кассовые фильмы должны быть доступны для аудитории", – заявил глава министерства.

Асхат Оралов отметил, что в прошлом году при поддержке Министерства культуры три фильма вышли в казахстанский кинопрокат с дубляжом на государственном языке. Согласно семилетней концепции развития сферы культуры, которую утвердили в этом году, число кинопремьер с казахским дубляжом планируют довести как минимум до 15 в год. В ближайшие несколько лет министерство собирается повысить долю фильмов на казахском языке в прокате до 30%.

"И еще одно: выходящие в казахском дубляже картины не всегда показывают в удобное для зрителей время. Мне пишут об этом в соцсетях. Желающим посмотреть фильм на государственном языке зачастую приходится идти в кино поздно ночью. Это, конечно, неправильно", – заявил Асхат Оралов.

Министр признал, что кинотеатры – это частный бизнес, и их владельцы ориентируются на то, чтобы собрать максимальную прибыль. Но государство активизирует работу с предпринимателями, чтобы фильмы на государственном языке показывали в более удобное для просмотра время.

Ранее стало известно, по каким критериям в Казахстане отбирают для дубляжа на казахский мультфильмы и кино для семейного просмотра.