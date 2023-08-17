Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Асхат Оралов: Фильмы на казахском в кинотеатрах показывают в неудобное время

Глава Министерства культуры: Кассовые фильмы нужно дублировать на казахский Фото: primeminister.kz
Министр культуры Асхат Оралов на аппаратном совещании заявил, что все самые кассовые фильмы должны выходить в казахстанский прокат дублированными на государственном языке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК 17 августа, Асхат Оралов провел аппаратное совещание, посвященное дублированию популярных кинопремьер на казахский.

"С начала года в Казахстане состоялось несколько больших кинопремьер. Некоторые из них прошли мимо наших зрителей из-за отсутствия дубляжа на казахском языке. Я мониторил мнения – у людей возникли вопросы к нашему министерству. Мы ни в коем случае не должны терять из виду этот вопрос. Кассовые фильмы должны быть доступны для аудитории", – заявил глава министерства.

Асхат Оралов отметил, что в прошлом году при поддержке Министерства культуры три фильма вышли в казахстанский кинопрокат с дубляжом на государственном языке. Согласно семилетней концепции развития сферы культуры, которую утвердили в этом году, число кинопремьер с казахским дубляжом планируют довести как минимум до 15 в год. В ближайшие несколько лет министерство собирается повысить долю фильмов на казахском языке в прокате до 30%.

"И еще одно: выходящие в казахском дубляже картины не всегда показывают в удобное для зрителей время. Мне пишут об этом в соцсетях. Желающим посмотреть фильм на государственном языке зачастую приходится идти в кино поздно ночью. Это, конечно, неправильно", – заявил Асхат Оралов.

Министр признал, что кинотеатры – это частный бизнес, и их владельцы ориентируются на то, чтобы собрать максимальную прибыль. Но государство активизирует работу с предпринимателями, чтобы фильмы на государственном языке показывали в более удобное для просмотра время.

Ранее стало известно, по каким критериям в Казахстане отбирают для дубляжа на казахский мультфильмы и кино для семейного просмотра.

Читайте также

Бритни Спирс разводится

54-летняя экс-супруга Федора Бондарчука шокировала поклонников неожиданным признанием

Жена Кайрата Нуртаса обратилась к многодетным матерям

Никита Дробны
Оралов Асхат МКС РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Курс доллара на торгах 16 августа
Курс доллара резко вырос
Жара опять придет в Казахстан
Жара опять придет в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления