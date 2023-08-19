Земфира в Алматы спустя 11 лет

Вчера в Алматы состоялся долгожданный концерт Земфиры. Певица не приезжала в Казахстан 11 лет и призналась зрителям, что тоже ждала эту встречу, сообщает Zakon.kz.

Алматинские фанаты устроили настоящий флешмоб из огней и стикеров со словом "рахмет", что очень тронуло Земфиру и музыкантов ее коллектива.



Фото: Шухрат Юлдашев

Почти два часа пролетели, зал взрывался при первых нотах любимых хитов и с благодарностью встречал новые песни.

Фото: Шухрат Юлдашев

Зрители пели вместе с кумиром, с голосом поколения.

Фото: Шухрат Юлдашев

Фото: Шухрат Юлдашев

Фото: Шухрат Юлдашев

Фото: Шухрат Юлдашев

Уже сегодня Земфира с командой, а также организаторы тура вылетают в столицу Казахстана Астану, где 20 августа состоится еще один концерт.