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Земфира в Алматы спустя 11 лет

Земфира Фото:
Вчера в Алматы состоялся долгожданный концерт Земфиры. Певица не приезжала в Казахстан 11 лет и призналась зрителям, что тоже ждала эту встречу, сообщает Zakon.kz.

Алматинские фанаты устроили настоящий флешмоб из огней и стикеров со словом "рахмет", что очень тронуло Земфиру и музыкантов ее коллектива.

музыканты

Фото: Шухрат Юлдашев

Почти два часа пролетели, зал взрывался при первых нотах любимых хитов и с благодарностью встречал новые песни.

Земфира

Фото: Шухрат Юлдашев

Зрители пели вместе с кумиром, с голосом поколения.

Земфира

Фото: Шухрат Юлдашев

Земфира

Фото: Шухрат Юлдашев

Земфира

Фото: Шухрат Юлдашев

Земфира

Фото: Шухрат Юлдашев

Уже сегодня Земфира с командой, а также организаторы тура вылетают в столицу Казахстана Астану, где 20 августа состоится еще один концерт.

Земфира

Фото: Шухрат Юлдашев

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