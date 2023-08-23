Рианна стала мамой второй раз: поклонников интригуют именем ребенка

У Рианны и рэпера A$AP Rocky уже есть годовалый сын по имени RZA, которое произносится как "Ризза". Имя новорожденного пока неизвестно, сообщает Zakon.kz.

35-летняя певица объявила о своей второй беременности во время перерыва в шоу Super Bowl в феврале, а позже ее представители подтвердили эту новость, сообщает Sky News.

Отмечается, что имя новорожденного пока неизвестно, но оно начинается на "Р".

Барбадосская певица ранее заявляла, что, став матерью, она почувствовала, что может "взять на себя весь мир".



В настоящее время Рианна является иконой моды в лондонском Музее Виктории и Альберта (V&A), где до апреля 2024 года будут выставлены пять ее самых известных образов, включая платье для церемонии вручения премии "Оскар" в 2023 году, в котором она демонстрировала свой беременный бюст.