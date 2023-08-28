В Шымкенте прошел концерт звезд из Таджикистана

В честь 30-летия установления дипломатических связей между Казахстаном и Таджикистаном во Дворце "Туркестан" в Шымкенте прошел концерт звезд культуры и искусства из Таджикистана.

Праздничные мероприятия состоялись по инициативе министра культуры Зульфия Давлотзадо и министра сельского хозяйства Курбан Хакимзадо Таджикистана.

Жители и гости Шымкента слушали отрывки из произведений великого персидского поэта, классика персидской литературы, автора эпической поэмы "Шахнаме" Фирдауси, наслаждались поэзией Рудаки, выдающегося писателя Таджикистана Садриддина Айни, наслаждались богатой тысячелетней литературой и культурой.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

На концерте прозвучали традиционные песни таджикского народа под названием шашмаком (разновидность вокально-инструментальной музыки маком, зародившаяся в Центральной Азии и получившая развитие на территории Таджикистана) в сопровождении традиционных музыкальных инструментов - сырнай, дутар и танбур, рубаб и дойра. Национальный танцевальный ансамбль исполнил яркие, самобытные народные танцы.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Также прозвучали произведения классической музыки и современные эстрадные песни. В завершении артистам вручили цветы от акима Шымкента под бурные аплодисменты зрителей.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Мероприятие, несомненно, будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, имеющими схожую религию, схожую культуру и традиции, общую историю.

Отметим, что Дни таджикской культуры также прошли на высоком уровне в Шымкенте.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В рамках мероприятия в шымкентском выставочном центре "Көрме" прошла выставка сельского хозяйства, промышленности и национального искусства, а на Центральном стадионе имени Кажымукана - ярмарка сельхозпродукции и национальной кухни.

Напомним, что накануне делегация из Таджикистана ознакомилась с историей Шымкента, побывав в историко-культурном комплексе "Шымкала". На экскурсии гостям были представлены памятники истории и культуры, национальные изделия и работы ремесленников, гиды-экскурсоводы рассказали о археологических раскопках на древнем городище.