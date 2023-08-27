В мире театра: отмечается 120-летие Наталии Сац

Сегодня исторический и знаменательный день для всей мировой театральной общественности, для культуры Казахстана, для нашего легендарного театра и истинных ценителей высокого театрального искусства.

27 августа мир отмечает 120-летие со дня рождения легенды театрального мира, основательницы первого театра для детей и юношества в Казахстане, народной артистки СССР, режиссера, театрального деятеля, писателя, драматурга и педагога Наталии Ильиничны Сац.

Ее родители познакомились на юге Франции, куда приехала учиться медицине дочь украинского генерала Анна Щастная, и куда эмигрировал, спасаясь от политических преследований, студент Московской консерватории Илья Сац.

С самого рождения в жизни Наташи присутствовала музыка. Она сопровождала ее повсюду – и дома, и в театре, где отец служил заведующим музыкальной частью и дирижером, делая ее более чувственной и утонченной. Именно с музыкой "прилетела" к маленькой Наташе и "Синяя птица" мечты, в тот период, когда Илья Сац писал музыку к спектаклю М. Метерлинка "Синяя птица". Эта постановка, по воспоминаниям самой Наталии Сац, оказалась для нее тем маленьким зерном, из которого потом взошли незримые, но действенные ростки мечты о многом – многом, чего не скажешь словами, вероятно, о том театре, который так нужен детям, о большом искусстве для маленьких. Она твердо решила поймать когда-нибудь эту Синюю птицу счастья и, держа ее в руках, делиться этим счастьем с другими детьми.

Фото: пресс-служба театра им. Н. Сац

При этом будущая знаменитость росла подвижной и бойкой девочкой. В 1904 году у Наташи появилась младшая сестра Нина. Вот как описывал своих дочерей сам Илья Сац: "У меня две дочери. Младшая – точно девочка, а старшая – без пяти минут мальчик". Отец воспитывал дочерей в строгости, ставил перед ними почти невыполнимые задачи – Наташа очень рано научилась тренировать свою волю, порой отказывая себе в играх и детских увлечениях. Эта черта характера пригодилась девочке, когда в девять лет она, фактически, стала опорой для семьи – из жизни внезапно ушел ее отец. И тогда, чтобы помочь матери, Наташа твердо решила давать уроки музыки. Тогда ей было всего двенадцать лет.

Творческие открытия, смелые свершения, ранняя слава, любовь и мировое признание соседствовали в ее судьбе с годами сталинских лагерей, постоянных преодолений и всегда упорного движения к поставленной цели.

Шел трудный 1944 год. Еще не закончилась Великая Отечественная война и нужно было многое восстанавливать в разрушенной стране. Тогда у Наталии Ильиничны Сац и родился замысел открыть детский театр в городе, где она провела долгие и томительные годы эвакуации.

Фото: пресс-служба театра им. Н. Сац

"…Я, неожиданно попав в красивый город с высокими заснеженными горами, продолжала мечтать о том, что было для меня с юных лет самым вершинно-дорогим, и что, казалось бы, так мало соответствовало духу военного времени – я мечтала о создании театра для детей и юношества Казахстана. Было ли это неумением понимать "истинное положение вещей" или основывалось на твердой вере в грядущую победу, на абсолютной убежденности, что в это время театры детской радости нужны еще более, чем всегда? Не знаю. Но горячность творческих людей раньше или позже способна заразить верой в то, во что ты веришь, и других…". Из воспоминаний Н. Сац

Фото: пресс-служба театра им. Н. Сац

Сейчас нам трудно даже представить, сколько труда и упорства было вложено Наталией Сац в открытие первого театра для детей в то военное и тяжелое для всех время, сколько было дверей, в которые она стучалась, сколько встреч, где она убеждала и со свойственным ей упорством доказывала, что театр как воздух необходим детям войны, которые были лишены детства.

Фото: пресс-служба театра им. Н. Сац

И вот 7 ноября 1945 года алма-атинские малыши впервые переступили порог нового театра, первой постановкой которого стал спектакль "Красная шапочка" Евгения Шварца, поставленный самой Натальей Ильиничной Сац.

Фото: пресс-служба театра им. Н. Сац

У колыбели театра стояли величайшие личности, оказавшие влияние на дальнейшее формирование театра, такие, как Сергей Эйзенштейн, Вера Марецкая, Николай Черкасов, Виктор Розов. Казахский писатель, драматург заслуженный деятель науки Казахской ССР М. Ауэзов входил в художественный совет молодого театра и всегда принимал активное участие в его жизни.

Фото: пресс-служба театра им. Н. Сац

Фото: пресс-служба театра им. Н. Сац

Сегодня Театр имени Наталии Сац – это уникальный культурно-просветительский центр, позволяющий самой широкой аудитории зрителей познакомиться с лучшими произведениям классики и постановками современных авторов.

Фото: пресс-служба театра им. Н. Сац

Следуя ее традициям, заложенным с любовью много лет назад, наш театр продолжает вдохновлять и радовать своих зрителей и свой новый – 79 сезон – откроет самой ожидаемой премьерой года – мультимедийным фантастическим шоу по одноименной поэме А. С. Пушкина "Руслан и Людмила".

Мы с нетерпением ждем вас, дорогие наши зрители. Добро пожаловать в мир, наполненный сказочным светом и настоящими чудесами, мир, где обитает та самая заветная и неуловимая Синяя птица счастья, мир, который открыла для нас удивительная женщина, бесконечно влюбленная в искусство и своего юного зрителя – Наталия Ильинична Сац.