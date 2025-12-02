#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Вышла в свет уникальная книга о театре имени Наталии Сац

Вышла в свет уникальная книга о детском театре, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 15:40 Фото: театр имени Н. Сац
В издании собрана уникальная историческая информация о Государственном академическом русском театре для детей и юношества имени Наталии Сац и описан весь легендарный путь первого в мире профессионального детского театра. О людях, посвятивших свою жизнь искусству, сообщает Zakon.kz.

Театр объявил о выпуске долгожданной книги "Первый детский. 80 лет. Начало", которая станет ценным подарком для всех, кто любит театр, интересуется его историей, работает в сфере культуры или ищет вдохновение в подлинных человеческих историях, связанных с искусством.

Издание посвящено юбилею театра – это уникальное свидетельство пути Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац, который он прошел за восемь десятилетий.

"Книга раскрывает историю первого в мире профессионального детского театра, созданного легендарной Наталией Ильиничной Сац в 1945 году, и прослеживает его развитие до наших дней. Это хроника значимых событий и живой рассказ о людях, посвятивших свою жизнь искусству для детей: режиссерах, артистах, художниках, педагогах – тех, кто создавал и создает атмосферу театра", – рассказывают создатели книги.

На страницах книги представлены ключевые этапы становления театра, редкие архивные фотографии и материалы, большая часть из которых публикуется впервые. Кроме того, в ней собраны сведения о самых важных постановках и гастролях, изложены воспоминания и фрагменты из мемуаров выдающихся деятелей, чье творчество сформировало театр.

Запечатлены уникальные свидетельства эпохи, отраженные в цитатах из книг Наталии Сац, ее дочери Роксаны Сац, Виктора Розова, Людмилы Мананниковой и других, причастных к становлению театра.

Фото: театр имени Н. Сац

Книга состоит из глав:

  • Начало легенды – о времени создания театра;
  • Золотое прекрасное время – о великих людях, стоявших у истоков театра: Николае Черкасове, Сергее Эйзенштейне, Викторе Розове, Вере Марецкой, Мухтаре Ауэзове и многих других;
  • Под звуки аплодисментов – о режиссерах и актерах театра, формировавших его лицо;
  • И рампы свет – о людях закулисья, художниках, композиторах и других участниках бесценного искусства;
  • Время первых – о репертуаре современного театра, артистах и службах театра.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 15:40
В мире театра: отмечается 120-летие Наталии Сац
"Это книга о создателях и продолжателях дела Наталии Сац: о художниках, которые верят, что театр для детей должен быть честнее и лучше, чем для взрослых. О подвижниках, которые строили и продолжают строить театр, открытый каждому юному зрителю", – заключили в театре.

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею Государственного академического театра для детей и юношества имени Наталии Сац, состоялось 7 ноября 2025 года на сцене театра "Астана Балет". Коллектив театра поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Поздравление от его имени зачитала министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
