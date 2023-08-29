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В Германии поклонники Гарри Поттера установили новый рекорд

В Германии поклонники Гарри Поттера установили новый рекорд Фото: скриншот с видео
В Гамбурге на площади собралось рекордное количество людей в костюмах персонажа из книг Джоан Роулинг. А именно 1748 Гарри Потттеров - мужчин, женщин и детей, одетых в черные мантии ученика Хогвартса, сообщает Zakon.kz

Как пишет Deutsche Welle, на их лицах красовались очки в круглой оправе, в руках - волшебная палочка, а на лбах - нарисованный шрам в виде молнии. Это событие было организовано в честь 25-летия выхода первого тома о приключениях юного мага в Германии. Количество "волшебников" оказалось достаточным для установления мирового рекорда.

Предыдущий был установлен в Австралии шесть лет назад – тогда в одном месте собралось около тысячи поттероманов.

На английском языке книга Джоан К. Роулинг была опубликована еще летом 1997 года. В итоге было издано семь томов, каждый из которых описывал приключения одного школьного года Гарри Поттера и его друзей. Книги были прочитаны миллионы раз по всему миру. Восьмой том, наконец, рассказывает о взрослом Гарри Поттере и его сыне и написан в виде пьесы. Пьеса "Гарри Поттер и заколдованное дитя" идет по всему миру – в том числе и в Гамбурге.


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