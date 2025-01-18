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Культура и шоу-бизнес

Автор романов о Гарри Поттере уступила лидерство в списке лучших бестселлеров Британии

Джоан Роулинг, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 11:58 Фото: Facebook/J.K. Rowling
Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг покинула первое место в списке самых продаваемых писателей Великобритании, сообщает Zakon.kz.

По информации The Telegraph, Джоан Роулинг уступила свою лидерскую позицию в рейтинге лучших авторов бестселлеров в Великобритании Джулии Дональдсон.

"В данный момент первое место списка занимает Джулия Дональдсон, написавшая детскую книжку с картинками под названием "Груффало". Она обгоняет Роулинг на 600 тыс. единиц", – отмечают журналисты.

При этом в СМИ подчеркивают, что автор Гарри Поттера до сих пор остается самой высокооплачиваемой писательницей. Суммарно за все продажи своих произведений она заработала на 182 млн долларов США больше, чем Дональдсон.

В сентябре 2024 года сообщалось о том, что Роулинг начала работу над футуристическим романом. Писательница отметила, что полностью окунется в новую работу после завершения серии книг о детективе Корморане Страйке, которые печатаются под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Андрей Дюсупов
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