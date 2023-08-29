По кому скучает Димаш Кудайберген

29 августа 2023 года популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сделал публикацию в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Трогательный пост артист посвятил своей сестренке Раушан, у которой сегодня день рождения.

"Моя Раушаночка, с днем рождения! Пусть твоя жизнь будет всегда яркой. О том, как я тебя люблю, скучаю по тебе, понятно без слов. Живи долго, ботакан", – написал Димаш Кудайберген под фотографией сестренки.

Многочисленные фанаты певца присоединились к поздравлениям и пожелали Раушан всего самого наилучшего.

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