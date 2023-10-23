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Димаш Кудайберген удивил фанатов ярким образом

Димаш Кудайберген удивил фанатов ярким образом Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 23 октября 2023 года, поделился снимками, сделанными в Макао, сообщает Zakon.kz.

"Немного фотографий из Макао", – лаконично подписал Димаш снимки, опубликованные в Instagram.

На фото Кудайберген предстал в розовом костюме, белой футболке и черной шляпе.

Поклонники закидали кумира восторженными комплиментами и отметили, что розовый цвет очень идет артисту:

  • "Это то, что нужно в понедельник утром. Спасибо за красивые фото".
  • "Мой пульс... Он пропал... Димаш смелый во всем: и в образе, и в своем творчестве! Невероятный!"
  • "Какой же это приятный, вкусный, радостный, освежающий, ломающий стереотипы и придающий настроение образ!"
  • "Молодец, Димаш, не боишься экспериментировать с цветом. Освежающе! Скажи, а какой цвет тебе не идет? Всегда разный и это всегда вызывает интерес".
  • "Неожиданный образ... Кокетливо надетая шляпа, бачки, неожиданный цвет фуксии (кто-то говорил, что самый неприемлемый цвет – розовый). Удалось удивить".
  • "Потрясающий образ, смелый, шикарный! И с долей юмора, это особенно классно. Не перестаёшь удивлять, Димаш, и вокалом, и артистизмом, и внешним видом".

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Димаша Кудайбергена тепло встретили в Макао

20 октября 2023 года Димаш Кудайберген показал, как его встретили в аэропорту Макао. Сразу же после прилета он отправился на репетицию. А на следующий день, 21 октября, артист выступил в музыкальном Гала-концерте "Popular Movie Greater Bay Area Concert 2023".

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