Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане ответили на обращение Галкина из-за отмены концертов

Максим Галкин высказался о концертах в Казахстане Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский артист эстрады Максим Галкин, проживающий на данный момент в Израиле, опубликовал видео на странице в Instagram 31 августа 2023 года. Юморист рассказал, что его концерты отменили в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к поклонникам из Казахстана, шоумен высказался о проблемах с проведением концертов.

"Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов, так это на удивление в Казахстане. А именно в Алматы и Астане. К сожалению, какие-то выдуманные причины. Негласный запрет. Это очень жаль. Я обожаю Казахстан, публику, зрителей. Я вам очень благодарен за поддержку. Казахстан, люблю вас и надеюсь на скорую встречу".Максим Галкин

Тем временем в пресс-службе Управления культуры Астаны отреагировали на видеообращение и дали комментарий.

В распространяемом сообщении отмечено, что весной этого года в ведомство поступила заявка на проведение концерта Максима Галкина в Центральном концертном зале "Казахстан" имени Розы Баглановой 8 октября 2023 года.

"В связи с тем, что 8 октября будет проведен концерт в честь Дня учителя, организаторам вечера было рекомендовано выбрать другие даты либо другое здание".Пресс-служба Управления культуры Астаны

Также сказано, что повторных писем от организаторов не поступало.

"Но с учетом того, что концерт, посвященный Дню учителя, в итоге планируется провести в другом концертном зале, проведение вечера Максима Галкина при повторном обращении от организаторов оргкомитет готов рассмотреть согласно действующему законодательству", – заключили в пресс-службе.

Материал по теме

Максим Галкин опубликовал семейное фото с отдыха в Латвии

15 мая 2023 года Максим Галкин подал иск к Минюсту: он потребовал признать незаконным присвоение ему статуса иностранного агента.

Читайте также

Появились фотографии подросшего сына Петросяна

Праздничный концерт ко Дню Конституции прошел в Петропавловске

"Понимаю, что у вас много денег": Ерке Есмахан со сцены попросила зрителей не кричать

Анастасия Московчук
Галкин Максим Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Два новых автобусных маршрута начнут курсировать в Астане с 31 августа
В Астане с 31 августа вводят два новых автобусных маршрута
Криштиану Роналду побил очередной мировой рекорд
Криштиану Роналду побил очередной мировой рекорд
Сын Каната Бозумбаева построил новую сельскую школу в Алматинской области
Семья Каната Бозумбаева построила новую сельскую школу в Алматинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления