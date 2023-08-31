В Астане ответили на обращение Галкина из-за отмены концертов

Российский артист эстрады Максим Галкин, проживающий на данный момент в Израиле, опубликовал видео на странице в Instagram 31 августа 2023 года. Юморист рассказал, что его концерты отменили в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к поклонникам из Казахстана, шоумен высказался о проблемах с проведением концертов.

"Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов, так это на удивление в Казахстане. А именно в Алматы и Астане. К сожалению, какие-то выдуманные причины. Негласный запрет. Это очень жаль. Я обожаю Казахстан, публику, зрителей. Я вам очень благодарен за поддержку. Казахстан, люблю вас и надеюсь на скорую встречу". Максим Галкин

Тем временем в пресс-службе Управления культуры Астаны отреагировали на видеообращение и дали комментарий.



В распространяемом сообщении отмечено, что весной этого года в ведомство поступила заявка на проведение концерта Максима Галкина в Центральном концертном зале "Казахстан" имени Розы Баглановой 8 октября 2023 года.

"В связи с тем, что 8 октября будет проведен концерт в честь Дня учителя, организаторам вечера было рекомендовано выбрать другие даты либо другое здание". Пресс-служба Управления культуры Астаны

Также сказано, что повторных писем от организаторов не поступало.

"Но с учетом того, что концерт, посвященный Дню учителя, в итоге планируется провести в другом концертном зале, проведение вечера Максима Галкина при повторном обращении от организаторов оргкомитет готов рассмотреть согласно действующему законодательству", – заключили в пресс-службе.

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15 мая 2023 года Максим Галкин подал иск к Минюсту: он потребовал признать незаконным присвоение ему статуса иностранного агента.