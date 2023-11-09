Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Максим Галкин поделился видео питомца

Максим Галкин поделился видео питомца Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский юморист Максим Галкин, более года живущий с семьей в Израиле, опубликовал видео, где показал нового питомца семьи. На кадрах щенок играет с артистом, сообщает Zakon.kz.

Вечером 8 ноября (по израильскому времени) популярный юморист Максим Галкин показал в своем Instagram нового питомца семьи. На кадрах игривый щенок пытается стащить с дивана очки артиста, после чего несколько раз кусает Галкина.


"Вот у нас какое создание… Что это за волчок? Что ты хочешь, Рокки?" – говорит за кадром сам артист.

Несколькими днями ранее Галкин опубликовал фото с супругой Аллой Пугачевой. Кадры были сделаны в Латвии.

Читайте также

певица
Роза Рымбаева порадовала поклонников семейной фотографией
певец
Димаш Кудайберген посетил штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии
открытие
Член партии Amanat планирует открыть книжный центр в ТРЦ в Аксу
Сауле Маликова
Галкин Максим Пугачева Алла Израиль
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Жена Кайрата Нуртаса прочитала прозу на публике
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала видео с незнакомцем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления