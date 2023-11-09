Максим Галкин поделился видео питомца

Российский юморист Максим Галкин, более года живущий с семьей в Израиле, опубликовал видео, где показал нового питомца семьи. На кадрах щенок играет с артистом, сообщает Zakon.kz.

Вечером 8 ноября (по израильскому времени) популярный юморист Максим Галкин показал в своем Instagram нового питомца семьи. На кадрах игривый щенок пытается стащить с дивана очки артиста, после чего несколько раз кусает Галкина.





"Вот у нас какое создание… Что это за волчок? Что ты хочешь, Рокки?" – говорит за кадром сам артист.

Несколькими днями ранее Галкин опубликовал фото с супругой Аллой Пугачевой. Кадры были сделаны в Латвии.